Sprzęt

Bose oddaje władze ludowi. Stary sprzęt pożyje dłużej

Tym razem producent wykazał się zrozumieniem. I chociaż Bose porzuca już ponad 10-letnie głośniki, to zachowają one dotychczasową funkcjonalność.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:00
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Bose oddaje władze ludowi. Stary sprzęt pożyje dłużej

Bose wykonało dość nieoczekiwany, ale bardzo prokonsumencki ruch. Firma zapowiedziała, że udostępni dokumentację API dla głośników SoundTouch na zasadach open source. To szczególnie istotne, bo te urządzenia miały pierwotnie stracić oficjalne wsparcie już 18 lutego, jednak producent zdecydował się przesunąć ten termin na 6 maja 2026 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Takie podejście to wciąż rzadkość na rynku

Tym samym po zakończeniu obsługi chmurowej użytkownicy nie zostaną z drogim przyciskiem do papieru. Bose zapowiada aktualizację aplikacji SoundTouch, która wprowadzi lokalne sterowanie głośnikami. Dzięki temu możliwe będzie zachowanie większości funkcji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Soundbar komputerowy EDIFIER MG250 2.0, Komunikacja bezprzewodowa Czarny
Soundbar komputerowy EDIFIER MG250 2.0, Komunikacja bezprzewodowa Czarny
0 zł
118.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 118.9 zł
Słuchawki JABRA Evolve 2 65 UC Mono Bezprzewodowe, Nauszne
Słuchawki JABRA Evolve 2 65 UC Mono Bezprzewodowe, Nauszne
0 zł
749 zł - najniższa cena
Kup teraz 749 zł
Słuchawki STEELSERIES Arctis Nova 3P Bezprzewodowe, Nauszne, Dźwięk przestrzenny Czarny
Słuchawki STEELSERIES Arctis Nova 3P Bezprzewodowe, Nauszne, Dźwięk przestrzenny Czarny
0 zł
351.73 zł - najniższa cena
Kup teraz 351.73 zł
Advertisement

Odtwarzanie muzyki nadal będzie działało przez Bluetooth, AirPlay oraz Spotify Connect, a także za pośrednictwem klasycznego wejścia AUX. Co ważne, zachowane zostaną również funkcje zdalnego sterowania, grupowania głośników oraz konfiguracji urządzeń.

Otwarcie API daje dodatkowo pole do popisu społeczności deweloperów. Dzięki dostępowi do dokumentacji będzie można tworzyć własne aplikacje kompatybilne z SoundTouch, które uzupełnią lub zastąpią funkcje utracone wraz z wyłączeniem chmury. To znacząco wydłuży cykl życia sprzętu.

Niestety, takie podejście to rzadkość na rynku. Producenci wolą "uceglić" starszy sprzęt, zakładając, że to przekona jego posiadaczy do modernizacji. Biorąc jednak pod uwagę rosnącą świadomość konsumencką i coraz większą krytykę planowanego postarzania produktów, może się to z czasem zmienić.

Image
telepolis
Bose AirPlay open source Spotify Connect głośniki głośnik Bluetoth
Zródła zdjęć: CNET
Źródła tekstu: Bose, The Verge, Arc Technica, oprac. własne