Sprzęt

Dzikie koty namierzone. Pozwolą na stworzenie tanich laptopów

Amerykański lider na rynku CPU chce zaatakować wszystkie segmenty cenowo-wydajnościowe. Tym razem nie zapomniano o osobach z mniejszym budżetem.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 22:05
0
Dzikie koty namierzone. Pozwolą na stworzenie tanich laptopów

Podczas targów CES 2026 w Las Vegas (USA) Intel skupił całą uwagę prasy i entuzjastów PC na mobilnych procesorach Panther Lake. I trudno się temu dziwić, bo zapowiadają się one bardzo dobrze - trzy nowe, wydajne architektury oraz przełomowa litografia klasy 1,8 nm. Wygląda jednak na to, że Niebiescy mieli przygotowane coś jeszcze.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tutaj również wykorzystana zostanie technologia Intel 18A

Niemiecka redakcja HardwareLuxx namierzyła i sfotografowała układy Intel Wildcat Lake, które pojawiały się we wcześniejszych przeciekach, ale nie zostały oficjalne zaprezentowane. Potwierdzono, że będą one należeć do serii Core Ultra 3 i stworzone zostały z myślą o tańszych laptopach, urządzeniach 2-w-1, tabletach i Mini PC.

Mają one zaoferować do 6 rdzeni w konfiguracji 2P+0E+4LP-e i podstawowy układ graficzny z serii Celestial wyposażony w dwie jednostki Xe3. Dopełni to NPU 5. generacji, 6 linii PCIe 4.0, obsługa pamięci DDR5-6400 lub LPDDR5x-7467 oraz wsparcie dla Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 i Wi-Fi 7.

Dzikie koty namierzone. Pozwolą na stworzenie tanich laptopów

Należy zakładać, że Intel Wildcat Lake zastąpi starsze serie jak Alder Lake-N i Twin Lake. Debiut pierwszych urządzeń z tymi procesorami na pokładzie planowany jest na drugi kwartał 2026.

Image
telepolis
Intel procesor CPU Intel 18A Intel Wildcat Lake CES 2026
Zródła zdjęć: HardwareLuxx
Źródła tekstu: HardwareLuxx, oprac. własne