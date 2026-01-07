Intel wchodzi z przytupem. Panther Lake zapowiada się świetnie

W ubiegłym roku Intel zaprosił wybranych dziennikarzy i analityków do USA, by uchylić rąbka tajemnicy na temat nadciągających procesorów Panther Lake oraz nowej litografii 18A. Brakowało jednak wtedy wielu szczegółów jak taktowania, konkretne modele czy wydajność. Na szczęście to już koniec domysłów, bo Niebiescy odkryli wszystkie karty na targach CES 2026.

Jedyną przewagą AMD wydaje się już tylko mocniejsze NPU

Intel Core Ultra Series 3 to mobilna rodzina dla laptopów, Mini PC, handheldów oraz urządzeń wbudowanych. Na rynek trafi przynajmniej 14 różnych modeli, wszystkie z nich oparte o nowe architektury jak Intel Coug Cove (rdzenie P), Darkmont (Rdzenie E) i Celestial (iGPU). Maksymalna konfiguracja przewiduje 16 rdzeni oraz taktowanie do 5,2 GHz.

Procesory Panther Lake to pierwsze konsumenckie układy wykonane w technologii Intel 18A, która wnosi dwie innowacje: transystory RibbonFET zapewniające lepszą kontrolę nad przepływem prądu i redukujące strat energii oraz PowerVia, które umożliwia zwiększenie gęstości upakowania o 10% i lepszą wydajność energetyczną nawet o 30%.

Modele z "X" w nazwie doczekały się znacznie bardziej rozbudowanego zintegrwoanego układu graficznego - Intel ARC B390. Posiada on 12 rdzeni Xe2 i obsługuje szybsze pamięci LPDDR5(X) - do 9600, zamiast 8533 MT/s. Pozwala to na granie w najnowsze gry AAA w rozdzielczości Full HD. Pozostałe iGPU dysponują tylko 4 lub 2 jednostkami wykonawczymi, a jedynym wyjątkiem jest Intel ARC B370 (10 rdzeni Xe2).

Według oficjalnych wykresów, które porównują Intel Panther Lake do Lunar Lake, dostajemy o 60% wyższą wydajność w zadaniach wielowątkowych i do 77% lepsze osiągi w grach. Również praca z AI ma być szybsza, ale więcej osób doceni długi czas pracy na jednym ładowaniu - do 27 godzin. Oczywiście warto poczekać do pierwszych niezależnych testów, ale wygląda to dużo lepiej niż w również dopiero co pokazanej serii AMD Ryzen AI 400.