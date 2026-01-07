Sprzęt

AMD Gorgon Point debiutuje. Ta seria ma zdominować laptopy

Czerwoni pokazali aż siedem nowych procesorów dla urządzeń mobilnych. Dostaniemy coś we wszystkich segmentach cenowo-wydajnościowych.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 07 STY 2026
0
Podczas trwających właśnie targów CES 2026 zaprezentowano wreszcie oficjalnie nowe procesory mobilne, czyli serię AMD Ryzen AI 400. Są to układy korzystające z połączenia dobrze już znanych nam architektur Zen5 i Zen5c w przypadku sekcji CPU, RDNA 3.5 dla zintegrowanego układu graficznego oraz XDNA 2 dla jednostki NPU. Litografia to 4 nm od TSMC.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pierwsze laptopy pojawią się w sklepach jeszcze w tym kwartale

Na rynek trafi siedem różnych modeli, podzielonych na znane nam już segmenty - Ryzen AI 5, AI 7 i AI 9. Najmocniejszy z nich to Ryzen AI 9 HX 475, który zaoferuje 12 rdzeni i 24 wątki z taktowaniem do 5,2 GHz oraz 36 MB pamięci podręcznej (L2+L3). Uzupełnia to mocne iGPU w postaci Radeona 890M z 16 CU oraz wydajność 60 TOPS w zadaniach AI.

Na pierwszy rzut oka widać więc już, że to bardziej ewolucja, niż rewolucja. Mamy tutaj do czynienia z odświeżeniem ubiegłorocznej serii Strix Point. Potwierdzają to zresztą nawet deklaracje o wydajności. AMD porównując swojego flagowca do Intel Core Ultra 9 288V z 2024 roku mówi zaledwie o 10% lepszej wydajności w grach i 30% lepszej wielowątkowości.

Sporym atutem AMD Gorgon Point ma być energooszczędność - mówi się o 24 godzinach pracy na jednym ładowaniu. Przy założeniu, że mowa o odtwarzaniu wideo. Przy surfowaniu po sieci czas ten ma wynieść maksymalnie 20 godzin.

Oczywiście jak jak zwykle kluczowa będzie dostępność i ceny laptopów oraz Mini PC z układami AMD Ryzen AI 400 na pokładzie. Ich premiera planowana jest jeszcze na ten kwartał, a swoje urządzenia zapowiedziały już takie firmy jak ASUS, Acer, GIGABYTE, MSI, HP i Lenovo.

Image
telepolis
amd procesor CPU AMD Zen5 AMD RDNA 3.5 CES 2026 AMD Ryzen AI 400
Zródła zdjęć: AMD
Źródła tekstu: AMD, oprac. własne