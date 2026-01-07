AMD Gorgon Point debiutuje. Ta seria ma zdominować laptopy

Podczas trwających właśnie targów CES 2026 zaprezentowano wreszcie oficjalnie nowe procesory mobilne, czyli serię AMD Ryzen AI 400. Są to układy korzystające z połączenia dobrze już znanych nam architektur Zen5 i Zen5c w przypadku sekcji CPU, RDNA 3.5 dla zintegrowanego układu graficznego oraz XDNA 2 dla jednostki NPU. Litografia to 4 nm od TSMC.

Pierwsze laptopy pojawią się w sklepach jeszcze w tym kwartale

Na rynek trafi siedem różnych modeli, podzielonych na znane nam już segmenty - Ryzen AI 5, AI 7 i AI 9. Najmocniejszy z nich to Ryzen AI 9 HX 475, który zaoferuje 12 rdzeni i 24 wątki z taktowaniem do 5,2 GHz oraz 36 MB pamięci podręcznej (L2+L3). Uzupełnia to mocne iGPU w postaci Radeona 890M z 16 CU oraz wydajność 60 TOPS w zadaniach AI.

Na pierwszy rzut oka widać więc już, że to bardziej ewolucja, niż rewolucja. Mamy tutaj do czynienia z odświeżeniem ubiegłorocznej serii Strix Point. Potwierdzają to zresztą nawet deklaracje o wydajności. AMD porównując swojego flagowca do Intel Core Ultra 9 288V z 2024 roku mówi zaledwie o 10% lepszej wydajności w grach i 30% lepszej wielowątkowości.

Sporym atutem AMD Gorgon Point ma być energooszczędność - mówi się o 24 godzinach pracy na jednym ładowaniu. Przy założeniu, że mowa o odtwarzaniu wideo. Przy surfowaniu po sieci czas ten ma wynieść maksymalnie 20 godzin.