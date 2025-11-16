Roborock H60 Hub ma automatyczne opróżnianie przy cenie 999 zł (test)

Roborock H60 Hub - trzy modele, ta sama idea

Intencja producenta jest oczywista, to wprowadzenie przystępnych cenowo odkurzaczy pionowych w zestawie ze stacją dokującą przepompowującą kurz do worka. Im dłużej korzystam z tego rozwiązania, tym mocniej się do niego przekonuję. To koniec celowania w worek na śmieci po zakończeniu odkurzania i o wiele bardziej sterylny proces, odcinający nas od brudu i drobnoustrojów.

Stacja dokująca dodatkowo organizuje nam akcesoria do odkurzacza w jednym miejscu i, co wcale nie jest takie znowu oczywiste nawet u wiodących producentów, natychmiast rozpoczyna ładowanie odkurzacza, bez konieczności szukania zasilacza i przewodu.

U Roborocka zastosowanie stacji dokującej wiąże się jednak z pewnym kompromisem. Rura przedłużająca elektroszczotkę jest teleskopowa (ma zmienną długość), ale nie ma już przegubu na środku, który ułatwia wjeżdżanie pod meble i docieranie do zakamarków. W skrócie wybieramy albo jedno, albo drugie. Niscy użytkownicy docenią regulowaną długość rury, z kolei osoby z problemami z kręgosłupem raczej powinny zwrócić wzrok w stronę modeli z przegubową rurą.

Roborock H60 Hub Ultra vs. Roborock H60 Hub, czyli niedostatki mocy i baterii

Pomiędzy tymi skrajnymi modelami jest jeszcze H60 Hub Pro, który ma trafić do sprzedaży w późniejszym czasie, a w związku z tym różnice pomiędzy urządzeniami są bardzo wyraźne. Z wyglądu to niemal to samo. Mamy też te same szczotki główne i elektroszczotki oraz dodatkową końcówkę szczelinową. Akcesoria prosto z lepszego modelu to plus.

Producent zastosował design z droższego modelu

Doczepimy nawet zamiennie akumulatory i odkurzacze będą działać, tak samo wymiennie działają filtry. Natomiast już obie stacje nie rozpoznają urządzenia przy podłączeniu innego akumulatora niż oryginalny i nie rozpoczynają ładowania.

Zunifikowane akcesoria, o bardzo prostej konserwacji

Akumulatory, pomimo identycznego wyglądu, znacząco się bowiem od siebie różnią. Ten do podstawowego modelu ma pojemność 54 Wh i napięcie ładowania do 25,2 V, podczas gdy wariant dla H60 Hub Ultra to już aż 87,73 Wh i napięcie ładowania do 33,6 V. Wydawać by się mogło, że mniejszą pojemność akumulatora w jakimś stopniu może niwelować mniejsza moc ssania (115 AW vs. 210 AW). Nic jednak z tego — podstawowy model nie tylko słabiej ssie, ale też znacząco krócej pracuje na pojedynczym ładowaniu (60 vs. 90 minut).

Akumulatory mają tylko ten sam kształt - dzieli je przepaść

Chociaż obawiałem się, że 210 AW w modelu Ultra to za mało na co dzień (po przejściu ze znacznie mocniejszego Dreame), w praktyce okazało się, że cały czas wystarcza mi standardowy tryb ssania. W przypadku najtańszego Roborocka H60 Hub już tak różowo niestety nie było i często wskakiwała maksymalna moc ssania, a na niej licznik procentowy na ekranie odkurzacza znika w oczach (to niespełna 10 minut odkurzania).

Zielone podświetlenie to jak laserowy wykrywacz kurzu

Chociaż spotkałem się z opinią, że podstawowy model sprawdzi się w mieszkaniach o powierzchni do 60-70 mkw, to moim zdaniem ta granica to bardziej 50 metrów i to pod warunkiem braku grubych dywanów. W trybie standardowym szczotka będzie się niestety po nich ślizgać i nie przyssie się wystarczająco mocno, by wydobyć głęboki brud. Panele czy wykładziny problemu jednak nie będą stanowić.

Mini elektroszczotka do ręcznego odkurzania mniejszych powierzchni oraz pozbywania się kurzu i roztoczy z mebli tapicerowanych wymaga już właściwie z założenia pełnej mocy. Chociaż to ułamek możliwości modelu Ultra, podczas testów odkurzacz był mimo wszystko w stanie wyciągnąć pył ze świeżo upranej sofy. Funkcja ta więc jest jak najbardziej używalna. Tylko pamiętajmy, to z 10 minut i potem 3,5 godziny ładowania odkurzacza od zera do pełna.

Mini elektroszczotka w akcji

Roborock H60 Hub w cenie do 1000 zł jest jednak bardzo ciekawą opcją

Zanim jednak rozpędzę się z przesadnym narzekaniem, mówię stanowcze stop — to sprzęt za niespełna 1000 zł i jako taki wygląda mimo wszystko bardzo interesująco. Staranne wykonanie, czytelny wyświetlacz, banalna obsługa 2 przyciskami, a do tego niska masa zaledwie 1,7 kg sprawiają, że odkurzanie należy do bardzo przyjemnych.

Olbrzymim atutem jest tutaj główna szczotka z gumowymi paskami uderzającymi podłoże nawet 7200 razy na minutę, celem pozbycia się uporczywego brudu. Prowadzi się ją wyjątkowo lekko, a dobrze zaprojektowana obrotowa głowica sprawia, że manewrowanie jest bardzo zwinne. Plusem jest też zielone, automatyczne podświetlenie, wykrywające nawet najdrobniejsze drobiny kurzu.

Estetyka stacji dokującej jest z tych może mniej do salonu (przynajmniej na tle modelu Ulta i Pro), ale nie można odmówić jej logiki, uporządkowania i tego, że odkurzacz zajmuje bardzo mało miejsca. Kolejny raz jednak podstawa odkurzacza ma tylko 2 wyprowadzenia przewodów, które ograniczają liczbę możliwości ustawienia sprzętu.

Ten sam problem, co w droższym modelu - przewody wypuścić można tylko w 2 kierunkach

Zarówno 5-stopniowy system filtracji, jak i 9-cyklonowy system separacji pyłu przewędrowały z wyższych modeli i, co tu dużo mówić, robią swoje. Za tymi analogiami idzie też banalnie prosta konserwacja, z wygodnym dostępem do wnętrza urządzenia. Chociaż pojemnik na kurz w stacji zmniejszył się z 3 litrów do 2 litrów, to i tak minimum 2 miesiące bez konieczności zaglądania.

Worki jednak warto wymieniać, by w tym czasie nie powstało tam nowe życie — u jednego z redakcyjnych kolegów automatyczny odkurzacz stał się np. niespodziewanie po 2 miesiącach lęgowiskiem moli. Sam takich problemów nie miałem, ale szczelnie odizolowany od pomieszczenia worek może faktycznie pozwolić na życie w błogiej nieświadomości.

Dla kogo Roborock H60 Hub to dobry wybór?

Roborock H60 Hub to świetna opcja dla osób ceniących minimalizm, wysokiej jakości wykonanie i sprzęt zajmujący możliwie jak najmniej miejsca. Nie ma tutaj przesady milionów akcesoriów, o które potem człowiek się tylko potyka, a wszystkie końcówki są elegancko doczepione do stacji. Dużym plusem jest też banalna obsługa, z którą poradzą sobie osoby technologicznie oporne i wygodna konserwacja.

Koniec szukania końcówek po szufladach

Roborock H60 Hub z racji regulowanej długości rury i niskiej masy będzie też dobrym wyborem dla drobnych użytkowników. Lekki niedosyt pozostawia natomiast brak łamanej rury, która pozwala w innych modelach łatwiej dotrzeć do zakamarków bez schylania się, no i moc ssania. Te maksymalnie 115 AW to rozwiązanie na panele, płytki, może wykładziny, ale już na pewno nie na grube dywany. Nie rozpieszcza też czas pracy, szczególnie jeśli mizernie ssący tryb Eko nam nie wystarcza.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że akumulatory do H60 Hub można łatwo odczepiać i ładować poza stacją za pomocą opcjonalnego zasilacza, więc są sposoby na zwiększenie zasięgu pracy urządzenia. Mamy też pewność, że podane parametry pracy są prawdziwe, producent nie zniknie zaraz po zakupie odkurzacza, a na gwarancji nie będzie trzeba odsyłać sprzętu do Chin. Uwzględniając przystępną cenę, taką niemal jak z AliExpressu, nie pozostaje mi nic innego jak przyznać wysoką notę 8/10.