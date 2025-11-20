Trzymasz telefon w szufladzie? Omija Cię szansa na sporą kasę

Ze względu na pracę telefon zmieniam nieco częściej niż statystyczny Polak. Mam też w szufladzie sporą kolekcję starych smartfonów i… cóż, nie jestem z tego faktu szczególnie dumny. To w końcu kawał porządnej elektroniki, która aktualnie zbiera kurz i nie ma z niej większego pożytku.

Jest to tym bardziej smutne, że nie jestem w tym zbieractwie odosobniony. Jak wynika z tegorocznego raportu przygotowanego przez SW Research, aż 92 procent Polaków ma w domu przynajmniej jeden nieużywany telefon, a zwykle są to dwie sztuki lub więcej.

Oczywiście każdy ma swój powód, dla którego trzyma w domu starą elektronikę. Prawda jest jednak taka, że większości tych sprzętów nigdy już nie włączymy. Nadal jednak można ich pozbyć , np. korzystając z programu odkupu w Orange. Tym bardziej, że zbliża się koniec roku – czas na porządki, odgruzowanie swojej przestrzeni, a i oszczędności (zwroty gotówki czy zniżki) przed świętami ogromnie się przydadzą.

Trzymasz stary telefon? Kiepski pomysł

Jest co najmniej kilka dobrych powodów, dla których warto się pozbyć starego telefonu. Ot, choćby dla tego, że jest to prosty sposób, by zadbać o środowisko. Zamiast trzymać w domu elektronikę, która prędzej czy później i tak wyląduje na śmietniku, lepiej zgłosić się z takim smartfonem do Orange i dać mu drugie życie. Skorzystają na tym wszyscy – włącznie z Wami.

W jaki sposób? Chociażby finansowo. Nie ma co się oszukiwać: ile by nasz stary telefon nie kosztował w momencie zakupu, to z czasem na wartości zdecydowanie nie zyska. Trzymając go w domu, trzymacie zamrożoną gotówkę, którą z każdym dniem coraz trudniej będzie odzyskać.

Oczywiście nie każdemu jest na rękę zabawa z samodzielnym szukaniem kupca i wystawianiem sprzętu na platformach sprzedażowych. To wymaga czasu, który często wart jest sporo więcej niż sam telefon. Na całe szczęście dzięki Orange tego typu zabawy nie są konieczne. Wystarczy odwiedzić salon operatora albo skorzystać z formularza na stronie internetowej, by szybko wycenić smartfona, a następnie wymienić go na bon na ustaloną kwotę. Trwa to błyskawicznie, a kasę mamy w kieszeni zamiast gdzieś na dnie szafy.

A jeśli to Was nie przekonuje, to może warto chociaż pozbyć się starego telefonu dla spokoju ducha? Akumulatory, które zasilają tego typu urządzenia, źle znoszą zbyt długie leżenie w szufladzie. Prędzej czy później tracą swoje właściwości, puchną i robią się niebezpieczne. Jeśli przyjdzie nam do głowy wygrzebać taki sprzęt i podłączyć do ładowarki, to w najlepszym razie prawdopodobnie i tak się nie uruchomi, a w najgorszym… cóż, będzie „bum”. Jasne, tego typu incydenty nie zdarzają się bardzo często, ale to średnie pocieszenie, jeśli padnie akurat na Was.

Więc tak w ramach podsumowania, starego telefonu warto się pozbyć z trzech powodów:

dla planety,

dla pieniędzy,

dla bezpieczeństwa.

Odkup w Orange – jak to działa?

No dobra, to załóżmy, że decyzja podjęta – czas się pozbyć starego sprzętu. Tylko jak się do tego zabrać?

Tutaj mamy dwie opcje. Możemy zajrzeć do salonu Orange, gdzie na miejscu obsługa od ręki pomoże nam wycenić telefon i wymienić go na bon do wykorzystania na nowe urządzenie.

Opcja druga to skorzystać z formularza na stronie internetowej operatora. Wystarczy wybrać model telefonu, który chcemy spieniężyć, a następnie krok po kroku zostaniemy przeprowadzeni przez proces wyceny urządzenia na platformie partnera Orange obsługującego program odkupu. Jeśli cena nam odpowiada, wystarczy spakować sprzęt i wysłać pod wskazany adres.

Co ważne, bon otrzymujemy od razu po zawarciu umowy. To oznacza, że możemy kupić nowy telefon i przenieść na niego wszystkie dane jeszcze zanim będziemy zmuszeni odesłać nasz stary sprzęt. Rzecz bardzo istotna, jeśli planujemy skorzystać z odkupu z myślą o przesiadce na nowszy model.

Oczywiście przed wysyłką sprzętu warto pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim sam telefon musi być sprawny, by kwalifikować się do programu odkupu. Oprócz tego przed wysyłką należy skopiować z niego wszystkiego swoje dane, przywrócić ustawienia fabryczne i wyłączyć wszystkie dodatkowe zabezpieczenia, np. Find My iPhone.

Co można zyskać?

No dobra, ale skoro już wiemy, jak skorzystać z programu odkupu w Orange, to warto powiedzieć, co dokładnie możemy w ten sposób zyskać. Bo zyskać można całkiem sporo – konkretnie to nawet kilkaset złotych w formie bonu do wydania na nowy telefon lub akcesoria. Oczywiście wszystko zależy od stanu urządzenia, z jakim zgłaszamy się do operatora, ale generalnie gra jest warta świeczki.

Dodatkowo na część modeli można w ten sposób zyskać ekstra rabat w wysokości nawet kilkaset złotych. Aktualnie tego typu ofertą objęte są wybrane smartfony marek Samsung, Motorola i Xiaomi, a pełną listę znajdziecie na stronie Orange.

Recykling

Niestety nie każdy telefon nadaje się do tego, żeby go odsprzedać. Naprawa wielu uszkodzonych urządzeń jest kompletnie nieopłacalna, a inne są na tyle leciwe, że korzystanie z nich w jakiejkolwiek roli w zasadzie nie wchodzi w grę.

Co w takiej sytuacji? Wtedy najlepszą opcją pozostaje recykling. W każdym salonie operatora można znaleźć odpowiednie pojemniki, do których można wrzucić starą elektronikę. Zwrócone w ten sposób sprzęty zostaną poddane recyklingowi i zutylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska.

Zrób porządek w szufladzie – z Orange to proste

Z trzymania starych telefonów w szufladzie pożytek jest raczej niewielki, natomiast korzystając z odkupu w Orange można jedynie zyskać. Dzięki Orange pozbycie się niepotrzebnego smartfona jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, a zawsze to parę stówek, które jesteśmy do przodu. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie brzmi to atrakcyjnie.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o całej akcji i o tym, jak zamienić swoje stare smartfony w gotówkę, wystarczy zajrzeć na stronę Orange. Link znajdziecie poniżej.