Fintech

Bank ułatwi dostęp do gotówki. Wystarczy aplikacja

Santander zamierza ułatwić swoim klientom dostęp do gotówki. Tą będzie można zamówić w aplikacji banku.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
1
Santander szykuje nową funkcję w swojej aplikacji mobilnej — informuje cashless.pl. Ma ona ułatwić użytkownikom banku dostęp do gotówki. Skorzystają z niej zarówno klienci indywidualni, jak i firmowi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gotówkę zamówisz w aplikacji

Wyobraź sobie sytuację, w której musisz wypłacić dużą ilość gotówki. Nie pójdziesz do bankomatu, bo ten może nie dysponować odpowiednią liczbą banknotów. Z kolei oddziały banku coraz częściej rezygnują z obsługi fizycznych pieniędzy. Co zrobić w takiej sytuacji? Santander ma na to rozwiązanie.

Bank pozwoli zamówić gotówkę bezpośrednio w aplikacji. Sami wskażemy kwotę, jaka jest nam potrzebna oraz oddział, w którym zamierzamy ją odebrać. Po tym wszystkim wystarczy udać się na miejsce i odebrać banknoty w ustalonej kwocie.

Taka możliwość będzie zarezerwowana dla naprawdę wysokich wypłat. W przypadku klientów indywidualnych mowa o kwocie co najmniej 20 tys. zł. Z kolei klienci firmowi będą mogli wypłacić minimalnie 30 tys. zł. Górnych limitów nie ma. Z kolei mniejsze kwoty nie wymagają rezerwacji, więc wtedy korzystanie z nowej możliwości nie jest potrzebne.

Co ważne, opcja dostępna będzie również dla obcych walut — euro, dolara, funta brytyjskiego oraz szwajcarskiego franka.

telepolis
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Cashless.pl