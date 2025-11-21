Bank ułatwi dostęp do gotówki. Wystarczy aplikacja

Santander szykuje nową funkcję w swojej aplikacji mobilnej — informuje cashless.pl. Ma ona ułatwić użytkownikom banku dostęp do gotówki. Skorzystają z niej zarówno klienci indywidualni, jak i firmowi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gotówkę zamówisz w aplikacji

Wyobraź sobie sytuację, w której musisz wypłacić dużą ilość gotówki. Nie pójdziesz do bankomatu, bo ten może nie dysponować odpowiednią liczbą banknotów. Z kolei oddziały banku coraz częściej rezygnują z obsługi fizycznych pieniędzy. Co zrobić w takiej sytuacji? Santander ma na to rozwiązanie.

Bank pozwoli zamówić gotówkę bezpośrednio w aplikacji. Sami wskażemy kwotę, jaka jest nam potrzebna oraz oddział, w którym zamierzamy ją odebrać. Po tym wszystkim wystarczy udać się na miejsce i odebrać banknoty w ustalonej kwocie.

Taka możliwość będzie zarezerwowana dla naprawdę wysokich wypłat. W przypadku klientów indywidualnych mowa o kwocie co najmniej 20 tys. zł. Z kolei klienci firmowi będą mogli wypłacić minimalnie 30 tys. zł. Górnych limitów nie ma. Z kolei mniejsze kwoty nie wymagają rezerwacji, więc wtedy korzystanie z nowej możliwości nie jest potrzebne.