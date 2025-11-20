PKO BP pilnie informuje klientów. Chodzi o 23 listopada

PKO BP zaplanowało kolejne prace techniczne. Tym razem dotyczą one dwóch aplikacji mobilnych — IKO oraz iPKO Biznes, a do tego również serwisu internetowego. W przypadku obu mogą wystąpić utrudnienia w działaniu.

Przerwa techniczna w PKO BP

Prace techniczne tym razem zostały zaplanowane w nocy 23 listopada (niedziela) w godzinach od 00:00 do 12:30. Tym samym z rana użytkownicy mogą mieć problem, aby zalogować się do aplikacji IKO i iPKO Biznes, a także serwisy internetowego banku. Jednak na tym lista problemów się nie kończy. Mogą być też problemy z określonymi płatnościami i wypłatami.

PKO Bank Polski poinformował, że we wspomnianym czasie nie da się:

skorzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO oraz iPKO Biznes

skorzystać z serwisu internetowego i telefonicznego Inteligo

skorzystać z serwisu i aplikacji PKO Junior

skorzystać z aplikacji iPKO Biznes

skorzystać z funkcji otwartej bankowości (Open Banking)

zapłacić w internecie za pomocą "Płacę z iPKO"