PKO BP pilnie informuje klientów. Chodzi o 23 listopada
PKO Bank Polski poinformował o planowanych problemach z aplikacjami mobilnymi IKO oraz iPKO Biznes. Trzeba szykować się na utrudnienia.
PKO BP zaplanowało kolejne prace techniczne. Tym razem dotyczą one dwóch aplikacji mobilnych — IKO oraz iPKO Biznes, a do tego również serwisu internetowego. W przypadku obu mogą wystąpić utrudnienia w działaniu.
Przerwa techniczna w PKO BP
Prace techniczne tym razem zostały zaplanowane w nocy 23 listopada (niedziela) w godzinach od 00:00 do 12:30. Tym samym z rana użytkownicy mogą mieć problem, aby zalogować się do aplikacji IKO i iPKO Biznes, a także serwisy internetowego banku. Jednak na tym lista problemów się nie kończy. Mogą być też problemy z określonymi płatnościami i wypłatami.
PKO Bank Polski poinformował, że we wspomnianym czasie nie da się:
- skorzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO oraz iPKO Biznes
- skorzystać z serwisu internetowego i telefonicznego Inteligo
- skorzystać z serwisu i aplikacji PKO Junior
- skorzystać z aplikacji iPKO Biznes
- skorzystać z funkcji otwartej bankowości (Open Banking)
- zapłacić w internecie za pomocą "Płacę z iPKO"
Poza tym aplikacją IKO da się wypłacić pieniądze z bankomatów oraz zapłacić w sklepach internetowych i stacjonarnych tylko za pomocą BLIKA. Pozostałe funkcje nie będą w tym czasie dostępne. Na szczęście płatności kartą będą działać normalnie, ale autoryzacja 3D-Secure 2 będzie dostępna tylko kodem SMS i PIN-em do karty.