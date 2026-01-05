Sprzęt

To słuchawki TWS? A nieee, to miniaturowy powerbank 10 000 mAh

Ruszyły targi CES 2026, a producenci chwalą się coraz to ciekawszymi nowościami. Nie zabrakło też firmy Baseus, która wśród premierowych produktów pokazała bardzo mały powerbank PicoGo AC22.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 05 STY 2026
0


Firma Baseus zaprezentowała nowy powerbank PicoGo AC22 Ultra Mini, który łączy kieszonkową formę z wydajnym ładowaniem 45 W. Urządzenie wyróżnia się rozmiarami niewiele większymi od etui typowych słuchawek TWS (producent porównuje je do AirPodsów). Wśród powebanków takie urządzenie w pełni zasługuje na miano miniaturowego. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Wymiary urządzenia to zaledwie 72 x 61 x 27 mm przy wadze 172 g. Choć inne, znane już ze sklepów modele Baseusa z serii PicoGo już wcześniej przyciągały wzrok niewielkimi rozmiarami, to PicoGo AC22 idzie jeszcze dalej. Takie maleństwo można zawsze mieć przy sobie, tak samo, jak łatwo się nosi etui ze słuchawkami TWS. Jedynym mankamentem pozostaje jedynie spory ciężar, większy niż w przypadku AirPodsów, ale jest to oczywiście naturalne w przypadku powerbanku.



Model AC22 wyposażono w akumulator o pojemności 10 000 mAh, zbudowany z dwóch ogniw o łącznej energii 72 Wh. Port USB-C obsługuje ładowanie z mocą do 45 W, co wystarcza do szybkiego ładowania smartfonów, tabletów, a także mniejszych laptopów USB-C i konsol przenośnych takich jak Steam Deck.



Powerbank ma jeszcze jedną, ciekawą cechę: wyposażony jest we wbudowany kabel USB-C przymocowany do obudowy, który jednocześnie pełni funkcję paska do przenoszenia. W sumie więc urządzenie umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch sprzętów – za pomocą zintegrowanego kabla i portu USB-C, przy czym w tym trybie łączna moc wyjściowa spada do 5V/3A. Na przednim panelu znajduje się cyfrowy wyświetlacz pokazujący poziom naładowania baterii oraz status ładowania.

Baseus PicoGo AC22 Ultra Mini został wyceniony na 59,99 USD (216 zł) i trafi do sprzedaży w lutym 2026 na Amazonie.

Zródła zdjęć: Baseus