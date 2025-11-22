Kultowe słuchawki Marshall Major IV za półdarmo. Tego nie możesz przegapić

Ich standardowa cena wynosi 499 zł. Jednak w ramach promocji możecie stać się ich właścicielami za jedyne 259 zł. Oferują one łączność za pomocą Bluetooth, jednak dla fanów bardziej klasycznych rozwiązań dodano do nich port AUX, dzięki któremu podłączymy także klasyczną wtyczkę 3,5 mm. Same słuchawki oferują przy tym solidne, 40 mm przetworniki, które grają bardzo dobrze, chociaż warto pamiętać, że są one dedykowane cięższemu brzmieniu.

Marshall Major IV

Mimo to słuchawki są dość małe oraz lekkie. To tylko 165 gramów. Nie oszczędzano tu jednak na baterii, która pozwala na do 80 godzin słuchania muzyki na jednym ładowaniu. Uwagę zwraca także ich nietuzinkowy wygląd, który raczej przywodzi na myśl słuchawki sprzed kilku dekad, lub rozwiązania studyjne. A wszystko to za jedyne 259 zł.