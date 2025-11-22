Trzech chętnych na zakup Warner Bros. Tylko jeden chce TVN

Warner Bros jest na sprzedaż. Taka informacja krąży już od kilku dobrych tygodni. Ofertę miały złożyć w sumie trzy firmy, ale tylko jedna z nich jest zainteresowana przejęciem również TVN-u.

Chętni na zakup Warner Bros

Z informacji serwisu Deadline wynika, że trzy firmy złożyły ofertę zakupu aktywów Warner Bros. Są to Paramount Skydance, Comcast oraz Netflix. Na razie są one niewiążące, ale do 27 listopada mają zostać przeanalizowane przez zarząd WBD. Po ustaleniu szczegółów odbędzie się kolejna runda, w trakcie której mają paść już konkretne, wiążące propozycje.

Faworytem ma być Paramount Skydance. Za spółką przemawia fakt, że jest zainteresowana przejęciem całego Warner Bros, w tym kanałów linearnych, czyli między innymi Discovery oraz TVN-u. Poza tym rodzina Ellisonów, do której należy Paramount, ma mieć dobre relacje z Donaldem Trumpem, co ma znacząco przyspieszyć cały proces.

Z kolei Netflix jest zainteresowany bogatą biblioteką filmową oraz telewizyjną, a także możliwościami produkcyjnymi Warner Bros. Natomiast nie interesują go kanały telewizyjne. Najmniej interesująca wydaje się oferta Comcast, który zainteresowany jest serwisem streamingowym HBO Max i studiami filmowymi. Jednak możliwości finansowe firmy są najsłabsze, więc konieczna byłaby pomoc funduszy inwestycyjnych.

Paramount Skydance miało zaproponować cenę 23,5 dolara za akcję, co daje około 60 mld dolarów. Warner Bros ma oczekiwać ceny na poziomie 30 dolarów za akcję. Jeśli sprzedaż nie dojdzie do skutku, to alternatywą jest podział na Warner Bros. oraz Discovery Global. Do tego drugiego ma należeć TVN.