Idą rewolucje w ekranach. Takich rzeczy nie było

Firma TCL ujawniła swoje plany na rozwój technologii OLED. Wkrótce mogą wejść do produkcji ekrany o niespotykanych dotąd rozdzielczościach i odświeżaniu.

Druk atramentowy i OLED wniosą sporo innowacji

Firma TCL postawiła w październiku 2025 r. fabrykę wyświetlaczy generacji 8.6. Będzie to pierwszy zakład, gdzie powstaną najnowsze panele OLED wyprodukowane metodą druku atramentowego. Będą się odznaczać lepszą jakością obrazu, energooszczędnością i niższymi kosztami produkcji.

Na listopadowej konferencji DTC w Chinach, TCL zaprezentowało kilka nowych ekranów OLED wyprodukowanych metodą druku atramentowego, które prawdopodobnie wejdą do sprzedaży w różnych produktach w 2027 r.

Jednym z nich jest 16-calowy panel OLED z rozdzielczością 2,5K, odświeżaniem 240 Hz, 100-procentowym pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 oraz jasnością 400 cd/m2. Ma on być stosowany w gamingowych laptopach i rywalizować z panelami OLED Samsunga.

Innym produktem w nowej technologii produkcyjnej OLED jest tablet o przekątnej 13,2 cala z rozdzielczością 2120x2080. Jest to pierwszy tego typu wyświetlacz, który jest w stanie rozdzielać odświeżanie na różnych fragmentach ekranu – to jest, gdy oglądamy film w 24 Hz, reszta ekranu może działać niezależnie od filmu, w zakresie 1-120 Hz. Dzięki temu, według producenta spadnie pobór mocy o 15-25 proc.

Kolejnym wyświetlaczem jest panel RGB OLED (micro-LED) o największym zagęszczeniu pikseli (1512 ppi) o przekątnej 2,56 cala. Ma być używany w zestawach do wirtualnej rzeczywistości i zastąpić panele LCD o niskiej jakości i rozdzielczości.

Ostatnim z produktów był 5,65-calowy panel OLED dla smartfonów, który jako pierwszy ma posiadać paskowy układ subpikseli RGB i odznaczać się 390 ppi (ekwiwalent 490 ppi diamentowego układu PenTile).