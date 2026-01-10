Mleko zamiast plastiku. Ten wynalazek może zmienić przyszłość

Druk 3D od lat boryka się z poważnym problemem dotyczącym filamentów. Zdecydowana większość z nich nadal powstaje na bazie ropy naftowej, nie ulega biodegradacji i zostaje z nami na dekady. To właśnie dlatego takie zainteresowanie wzbudziła informacja o rozwiązaniu opracowanym na University of Wisconsin-Platteville w USA, gdzie naukowcom udało się zamienić zepsute mleko w pełnoprawny materiał do druku 3D.

Pomysł brzmi egzotycznie, ale jego podstawy są zaskakująco logiczne

Mleko zawiera białka takie jak kazeina i serwatka, które po odpowiedniej obróbce można połączyć z istniejącymi polimerami. Zespół badawczy opracował metodę pozyskiwania tych białek z przeterminowanego nabiału i wykorzystania ich jako składnika biokompozytu przeznaczonego do druku 3D. Efektem nie jest "drukowany ser", lecz materiał o właściwościach zbliżonych do klasycznych tworzyw sztucznych, kompatybilny z popularnymi drukarkami 3D i oparty na odpadach spożywczych.

Nowa technologia wpisuje się w szerszy trend, który od kilku lat rozwija się w świecie druku addytywnego. Coraz częściej mówi się o recyklingu nieudanych wydruków, domowych ekstruderach do ponownego wytwarzania filamentu czy wykorzystaniu odpadów PET, zużytych opakowań i jednorazowych sztućców jako surowca do druku. Choć żadne z tych rozwiązań nie jest idealne, wszystkie zmierzają w jednym kierunku - ograniczenia śladu środowiskowego technologii 3D.

Impulsem do rozpoczęcia projektu był kryzys z czasów pandemii COVID-19, kiedy to gospodarstwa rolne w USA musiały wylewać miliony litrów mleka z powodu gwałtownego spadku popytu. Zamiast traktować nadwyżki jako problem, naukowcy zaproponowali, by stały się one zasobem dla przemysłu.

Na czele projektu stanęli dr John Obielodan z wydziału inżynierii mechanicznej i przemysłowej oraz dr Joseph Wu z katedry chemii. Przez kilka lat zespół dopracowywał rodzaje białek, ich czystość oraz proporcje w mieszankach, aby uzyskać odpowiednią wytrzymałość i elastyczność materiału. To właśnie na tym etapie wiele projektów biotworzyw kończy się fiaskiem, tutaj jednak udało się stworzyć filament, który faktycznie da się drukować bez problemów z zapychaniem dysz czy jakością wydruków.