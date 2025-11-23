Odszedł z pracy przez kartę graficzną. Afera w firmie o RTX 5060

Firma w Shanghaju wysłała jednego ze swoich stażystów na wydarzenie NVIDIA Roadshow. Mężczyzna miał to szczęście, że w trakcie konferencji wygrał kartę graficzną GeForce RTX 5060. Wtedy jeszcze nie wiedział, że z jej powodu wybuchnie afera, która ostatecznie doprowadzi do jego rezygnacji.

Afera o kartę graficzną

Stażysta miał sporo szczęścia. Wygrał kartę graficzną GeForce RTX 5060 o wartości około 3000 RMB (w Polsce kosztuje mniej więcej 1350 zł). Jeszcze tego samego dnia dowiedział się od swojego współpracownika, że o wszystkim dowiedział się dział finansowy firmy, który chce położyć łapy na jego wygranej. Argument był prosty — pracodawca opłacił wyjazd, więc wygrana powinna trafić do niego.

Sprawa szybko stała się poważna. Firma zaczęła domagać się zwrotu karty graficznej, twierdząc, że stażysta by jej nie wygrał, gdyby pracodawca nie opłacił mu wyjazdu. Z kolei pracownik nie zamierzał oddawać wygranej, ponieważ — jego zdaniem — wygrał ją dzięki czystemu przypadkowi.

W sprawę zaangażowali się nawet wyżej postawieni pracownicy, którzy kilkukrotnie przesłuchiwali szczęśliwego zwycięzcę. Ostatecznie zdecydowano o zostawieniu mu wygranej, ale jednocześnie dział HR dał mu do zrozumienia, aby poszukał sobie pracy w innym miejscu. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna złożył rezygnację. Był stażystą, więc zachowanie GPU prawdopodobnie opłacało mu się bardziej, a przynajmniej tak uznał.