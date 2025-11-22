Zaktualizuj Gmaila na Androidzie. Dostał lepsze powiadomienia

Do tej pory, jeśli dostaliśmy wiadomość na skrzynkę Gmaila, to aplikacja na Androida wyświetlała powiadomienie z nadawcą, tematem oraz treścią wiadomości. W nowej wersji będzie tego jeszcze więcej.

Aktualizacja Gmail na Androida

Nowa wersja aplikacji Gmail na Androida doczekała się zmian w kwestii powiadomień na telefonie czy tablecie. Google postanowił dać nam jeszcze więcej informacji o otrzymanej wiadomości. Do wspomnianych elementów dojdzie teraz też notyfikacja na temat załączników, której do tej pory brakowało w powiadomieniach.

W nowej wersji Gmail już z poziomu powiadomienia informuje, że wiadomość zawiera załącznik. Jeśli jest to plik graficzny, to możemy go nawet podejrzeć w zminiaturyzowanej wersji. Jeśli jest ich więcej, to też zostaniemy o tym poinformowani. W przypadku innych plików (np. PDF) również pojawia się na ten temat informacja, ale bez podglądu. W tym wypadku musimy kliknąć ikonę załącznika.