Ten tryb w ChatGPT jednak zbiera pochwały. Daje nie tylko odpowiedź

Tryb nauki w ChatGPT nie tylko podaje odpowiedzi jak na tacy, ale także robi to, co obiecał - próbuje uczyć jak samodzielnie rozwiązać problem. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 21 LIS 2025
ChatGPT - szybko nauczyliśmy się jak z niego korzystać

Jednym z głównych zarzutów wobec ChatGPT, który na dobrą sprawę dotyczy wszelkich chatbotów AI, jest to, że dzieci lub studenci używają ich do odrabiania prac domowych, zamiast wykonywać je samodzielnie. Być może obawa ta bardziej dotyczy studentów, którzy są w stanie "tworzyć" w ten sposób całe opasłe eseje, ale nie da się zaprzeczyć, że takie zjawisko ma miejsce. 

Wygląda to mniej więcej tak, że uczeń kopiuje i wkleja odpowiedzi bezpośrednio z ChataGPT do swojego zadania domowego. I gdzie tu sens, nie wspominając o etyce, skoro cały proces nauki zostaje pominięty?

Problem polega na tym, że cały ChatGPT został zaprojektowany w ten sposób, aby szybko udzielać odpowiedzi na zadane pytanie, a nie ma obowiązku pokazywać, krok po kroku, jak do danych obliczeń doszedł. 

Korepetytor idealny?

I tu przyszło rozwiązanie - tryb nauki ChatGPT. Obiecano nam, że nowe narzędzie rozrusza nasz mózg, a nie tylko wyręczy. Wiadomo, że większość osób, mimo tych obietnic, podeszło do niego sceptycznie. Tymczasem, tryb nauki zamiast wyrzucać z siebie odpowiedź na problem, został zaprojektowany tak, aby pracować nad nim krok po kroku, wyjaśniając rozwiązanie. I trzeba przyznać, że brzmi to całkiem dobrze. ChatGPT daje nam możliwość zrozumienia jak doszło do rozwiązania i jak samodzielnie rozwiązać ten problem w przyszłości. Co najważniejsze, nie przytłoczy faktami i liczbami, ale delikatnie wskaże właściwy kierunek. 

