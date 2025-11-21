Ten tryb w ChatGPT jednak zbiera pochwały. Daje nie tylko odpowiedź

ChatGPT - szybko nauczyliśmy się jak z niego korzystać

Jednym z głównych zarzutów wobec ChatGPT, który na dobrą sprawę dotyczy wszelkich chatbotów AI, jest to, że dzieci lub studenci używają ich do odrabiania prac domowych, zamiast wykonywać je samodzielnie. Być może obawa ta bardziej dotyczy studentów, którzy są w stanie "tworzyć" w ten sposób całe opasłe eseje, ale nie da się zaprzeczyć, że takie zjawisko ma miejsce.

Wygląda to mniej więcej tak, że uczeń kopiuje i wkleja odpowiedzi bezpośrednio z ChataGPT do swojego zadania domowego. I gdzie tu sens, nie wspominając o etyce, skoro cały proces nauki zostaje pominięty?

Problem polega na tym, że cały ChatGPT został zaprojektowany w ten sposób, aby szybko udzielać odpowiedzi na zadane pytanie, a nie ma obowiązku pokazywać, krok po kroku, jak do danych obliczeń doszedł.

Korepetytor idealny?