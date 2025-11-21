ANBERNIC RG40XX H kupisz dziś za 221 zł. Oto, co musisz zrobić
ANBERNIC RG40XX H to dla wielu fanów retro konsola idealna jeśli chodzi o stosunek ceny do możliwości. A dziś jest jeszcze taniej.
Zasada jest prosta: wystarczy wejść na AliExpress, wybrać opcję kup teraz i wpisać kod promocyjny PL09. Wtedy cena urządzenia spadnie do 221,33 zł. Co jest wręcz fenomenalną kwotą jak na to, co konsola ta ma nam do zaoferowania. Zacznijmy od tego, że dostajemy cały pakiet przycisków współczesnego pada. Obok krzyżaka i przycisków akcji mamy więc L1/2 i R1/2, oraz analogii. Ekran to natomiast 4-calowy panel IPS o rozdzielczości VGA, czyli dobrze skalowalnej pod tytuły retro. Sercem jest natomiast klasyczny już układ H700, którego wspiera 1 GB RAM, a za pamięć robi karta microSD. Bateria 3200 mAh ma pozwolić do 6 godzin grania, a Bluetooth na stosowanie słuchawek bezprzewodowych.
W co na tym pogramy? To chyba najważniejszy punkt. Otóż możemy liczyć na porty znanych gier przygotowane pod Anbernica, a także emulatory konsol Sega, Nintendo, czy pierwszego PlayStation. Teoretycznie nawet Nintendo DS powinien na tym zadziałać, chociaż jakość zabawy dwóch ekranów, w tym jednego dotykowego na jednym bez dotyku jest dyskusyjna. Do tego jednak powstał nadchodzący RG DS, natomiast ANBERNIC RG40XX H jest dziś za jedyne 221,33 zł z kodem PL09.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.