ANBERNIC RG40XX H kupisz dziś za 221 zł. Oto, co musisz zrobić

Zasada jest prosta: wystarczy wejść na AliExpress, wybrać opcję kup teraz i wpisać kod promocyjny PL09. Wtedy cena urządzenia spadnie do 221,33 zł. Co jest wręcz fenomenalną kwotą jak na to, co konsola ta ma nam do zaoferowania. Zacznijmy od tego, że dostajemy cały pakiet przycisków współczesnego pada. Obok krzyżaka i przycisków akcji mamy więc L1/2 i R1/2, oraz analogii. Ekran to natomiast 4-calowy panel IPS o rozdzielczości VGA, czyli dobrze skalowalnej pod tytuły retro. Sercem jest natomiast klasyczny już układ H700, którego wspiera 1 GB RAM, a za pamięć robi karta microSD. Bateria 3200 mAh ma pozwolić do 6 godzin grania, a Bluetooth na stosowanie słuchawek bezprzewodowych.