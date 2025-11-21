"Gra o tron" się nie skończyła. Dwa seriale dostaną kolejne sezony

Dobre wieści dla fanów "Gry o tron"

Podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku, Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO, oficjalnie potwierdził, że dwa seriale ze świata "Gry o tron" będą kontynuowane. Chodzi o drugi sezon "Rycerza Siedmiu Królestw" i czwarty sezon "Rodu Smoka". Rzecz jasna, na ich obejrzenie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale dla fanów nie ma rzeczy niemożliwych. Premiery obu seriali w serwisie HBO zostały zaplanowane, na razie, na 2028 rok.

Co ciekawe, serial "Rycerz Siedmiu Królestw" został przedłużony o drugi sezon, jeszcze zanim wleciała premiera pierwszego sezonu. Przypomnijmy, że ma ona odbyć się 19 stycznia 2026 roku. Z kolei, premiera trzeciego już sezonu "Rodu Smoka" została zaplanowana na lato 2026. Czwarty sezon zadebiutuje w 2028 roku.

Cieszymy się, że przez najbliższe lata, będziemy mogli dostarczać nowe sezony tych dwóch seriali rzeszy fanów uniwersum "Gry o tron". "Ród Smoka" i "Rycerz Siedmiu Królestw" pokazują, jak rozległe i bogate w wyobraźnię jest uniwersum George'a R.R. Martina. powiedziała Francesca Orsi, wiceprezes HBO, szefowa działu seriali dramatycznych.