Na taki film science fiction czekamy. To będzie niezła petarda

"Projekt Hail Mary" coraz bliżej

Amazon właśnie wrzucił do sieci zwiastun swojego najnowszego filmu na podstawie książki Andy'ego Weira "Projekt Hail Mary". To już druga książka tego autora, która doczekała się filmowej adaptacji. A poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko - poprzednia ( "Marsjanin" )zdobyła aż 7 nominacji do Oscara. Wszyscy fani talentu aktorskiego Ryana Goslinga mogą odetchnąć z ulgą - bohater już niebawem zabierze nas w długo wyczekiwaną podróż w kosmos.

Zwiastun nakręcony z rozmachem

No i nie rozczarowaliśmy się. Zwiastun robi należyte wrażenie i trzeba przyznać, że zapowiada całkiem niezłe widowisko. Przypomnijmy, że Ryan Gosling wciela się w postać nauczyciela nauk ścisłych - Rylanda Grace'a, który zostaje zwerbowany do misji ratowania świata. Ostatecznie, budzi się na pokładzie statku kosmicznego, miliardy kilometrów od domu. I wszystko potoczyłoby się może zupełnie inaczej, gdyby nie fakt, że bohater niczego nie pamięta. Z biegiem akcji, stopniowo odzyskuje pamięć i odkrywa, że jego zadaniem jest rozwiązanie zagadki związanej z tajemniczą substancją, która powoduje "obumieranie" Słońca. Na swojej drodze Ryland spotyka także kosmitę, który pomoże mu z zrealizowaniu niełatwej misji ratunkowej.