Dramat złodziei telefonów. Samsung znalazł na nich sposób

Choć uwaga większości użytkowników skupia się na wizualnych zmianach, jakie przyniesie One UI 8.5, najważniejsze nowości mogą kryć się pod maską. Serwis Android Authority dokonał analizy pliku APK najnowszej wersji oprogramowania, odkrywając ślady nowych mechanizmów antykradzieżowych. Samsung zamierza rozbudować funkcję Weryfikacji tożsamości, która zadebiutowała w systemie Android, a następnie trafiła do One UI 7.

Koniec z łatwym przejmowaniem konta

Mechanizm Weryfikacja tożsamości działa na prostej zasadzie: jeśli smartfon znajduje się poza zaufaną lokalizacją (np. domem), zmiana kluczowych ustawień wymaga weryfikacji biometrycznej – odcisku palca lub skanu twarzy. Sam kod PIN czy wzór nie wystarczą.

Według doniesień Android Authority, w One UI 8.5 ochrona za pomocą tego mechanizmu weryfikacja tożsamości obejmie pięć nowych, krytycznych obszarów:

Blokada transferu konta przez Smart Switch: Złodziej nie będzie mógł przenieść konta Samsung na inne urządzenie (gdzie mógłby uzyskać wyższe uprawnienia) bez odcisku palca użytkownika.

Złodziej nie będzie mógł przenieść konta Samsung na inne urządzenie (gdzie mógłby uzyskać wyższe uprawnienia) bez odcisku palca użytkownika. Ochrona Blokady Automatycznej: Funkcja ta zapobiega instalowaniu aplikacji z nieznanych źródeł i przez USB. Nowa aktualizacja sprawi, że złodziej nie będzie mógł jej wyłączyć, by zainstalować złośliwe oprogramowanie służące do łamania zabezpieczeń.

Funkcja ta zapobiega instalowaniu aplikacji z nieznanych źródeł i przez USB. Nowa aktualizacja sprawi, że złodziej nie będzie mógł jej wyłączyć, by zainstalować złośliwe oprogramowanie służące do łamania zabezpieczeń. Dostęp do Mojego Sejfu: Nawet znając hasło do folderu bezpiecznego, intruz nie dostanie się do ukrytych tam plików bez weryfikacji biometrii, jeśli telefon jest w obcym miejscu.

Nawet znając hasło do folderu bezpiecznego, intruz nie dostanie się do ukrytych tam plików bez weryfikacji biometrii, jeśli telefon jest w obcym miejscu. Zmiana ustawień USB: Każda próba zmiany trybu połączenia USB (np. w celu transferu danych na komputer) będzie wymagała weryfikacji biometrycznej.

Każda próba zmiany trybu połączenia USB (np. w celu transferu danych na komputer) będzie wymagała weryfikacji biometrycznej. Odblokowanie Prywatnych Albumów: To nowość, która ma trafić do Galerii Samsunga – dostęp do ukrytych zdjęć również zostanie objęty restrykcyjną kontrolą tożsamości.

Warto pamiętać, że choć Samsung dostarcza narzędzia, odpowiedzialność za ich aktywację spoczywa na użytkowniku. Podobnie jak w przypadku obecnych wersji oprogramowania, funkcja ta prawdopodobnie nie będzie włączona domyślnie.