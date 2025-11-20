Aplikacje

WhatsApp z nowością, o którą wielu prosiło. Rozwiąże spory problem

WhatsApp po raz kolejny zaskakuje i to bardzo pozytywnie. Aplikacja chce raz na zawsze rozwiązać jeden z największych problemów użytkowników. Wielu z nich na to czekało i to wiele lat.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 20 LIS 2025
0
WhatsApp w końcu wysłuchał użytkowników

Nowa funkcja, którą WhatsApp planuje wprowadzić, umożliwi użytkownikom posiadanie wielu kont na jednym telefonie. WhatsApp na iPhone w końcu testuje natywną obsługę kont w ramach jednej aplikacji. Testerzy wersji beta już zgłaszają, że mogą szybko przełączyć się między różnymi kontami WhatsApp. I o to chodziło.

Lista kont na WhatsAppie

Funkcja ta pojawia się jako "Przełączanie kont" w Ustawieniach lub jako przycisk obok ikony QR, a powiadomienia dokładnie wskazują, z którego konta pochodzą. Nie padła jeszcze żadna konkretna data odnośnie wdrożenia funkcji, ale testy są już w stadium tak zaawansowanym, że warto wypatrywać aktualizacji. 

Funkcja ta stanowi odpowiedź na wieloletnie prośby korzystających z WhatsApp'a. Konfiguracja jest szybka i nie wymaga jakiegoś karkołomnego "grzebania" w aplikacji. Dodawanie wszystkiego odbywa się szybko i bezpośrednio w WhatsApp'ie. 

WABetaInfo

Każde dodane konto zachowuje swoją odrębną historię czatów, konfigurację zapasowych kopii oraz dźwięki powiadomień. To sprawia, że w aplikacji mamy porządek, a treści prywatne nie mieszają się z biznesowymi. W wersji beta można bezproblemowo utworzyć nowe konto na wybranym numerze, lub dodać istniejące wcześniej. Można także w szybki sposób podpiąć "konto" przez zeskanowanie QR z innego telefonu. I właściwie o nic nie musimy się martwić. Wiadomości i ustawienia z tak dodanego konta synchronizują się automatycznie. 

Image
telepolis
