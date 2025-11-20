WhatsApp z nowością, o którą wielu prosiło. Rozwiąże spory problem

WhatsApp w końcu wysłuchał użytkowników

Nowa funkcja, którą WhatsApp planuje wprowadzić, umożliwi użytkownikom posiadanie wielu kont na jednym telefonie. WhatsApp na iPhone w końcu testuje natywną obsługę kont w ramach jednej aplikacji. Testerzy wersji beta już zgłaszają, że mogą szybko przełączyć się między różnymi kontami WhatsApp. I o to chodziło.

Lista kont na WhatsAppie

Funkcja ta pojawia się jako "Przełączanie kont" w Ustawieniach lub jako przycisk obok ikony QR, a powiadomienia dokładnie wskazują, z którego konta pochodzą. Nie padła jeszcze żadna konkretna data odnośnie wdrożenia funkcji, ale testy są już w stadium tak zaawansowanym, że warto wypatrywać aktualizacji.

Funkcja ta stanowi odpowiedź na wieloletnie prośby korzystających z WhatsApp'a. Konfiguracja jest szybka i nie wymaga jakiegoś karkołomnego "grzebania" w aplikacji. Dodawanie wszystkiego odbywa się szybko i bezpośrednio w WhatsApp'ie.

WABetaInfo