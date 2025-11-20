Musisz zrobić sobie zdjęcie. Inaczej nie pogadasz

Roblox wprowadza weryfikację wieku

Nie ma wątpliwości, że Roblox, chociaż jest szalenie popularną grą, to budzi też niemałe kontrowersje. W produkcje często grają bardzo młode osoby, a nie wszystkie dostępne tam treści są dla nich odpowiednie. Problemem często są też inni, toksyczni gracze. Dlatego Roblox wprowadza weryfikację wieku. Na razie dobrowolną, ale już za chwilę obowiązkową dla wszystkich.

Dalsza część tekstu pod wideo

Problem w tym, że weryfikacja wieku będzie dość niestandardowa. Roblox będzie wymagał zrobienia sobie zdjęcia. Na tej podstawie oszacuje wiek gracza.

Wszyscy użytkownicy mogą teraz dobrowolnie przejść proces szacowania wieku twarzy, aby zapewnić sobie dostęp do funkcji komunikacyjnych. W pierwszym tygodniu grudnia zaczniemy egzekwować wymóg sprawdzania wieku na wybranych rynkach, w tym w Australii, Nowej Zelandii i Holandii. Wymogi te zostaną rozszerzone na pozostałe kraje świata, w których dostępny jest czat, na początku stycznia. czytamy na blogu Roblox.

Po weryfikacji użytkownicy będą mieli dostęp do czatu w grze, ale ograniczonego ze względu na wiek. Dla przykładu 12-letni gracz będzie mógł rozmawiać tylko z osobami do 15. roku życia. Z kolei 16-latek tylko z osobami w jego wieku i starszymi. Wyjątek ma stanowić rodzeństwo, które da się dodać jako osoby zaufane. Wtedy z nimi też da się komunikować w grze.

Poza tym Roblox zapewnia, że informacje na czacie i tak są filtrowane. Młodsi gracze mają blokowane treści, które mogą być dla nich nieodpowiednie. Nie mogą też dzielić się swoimi personalnymi danymi. Z kolei od przyszłego roku niemożliwe stanie się również dzielenie linkami do mediów społecznościowych.