PKO BP rozdaje pieniądze. Wystarczy BLIK

PKO Bank Polski rusza z przedświąteczną promocją, w ramach której klienci mogą zgarnąć nawet 275 zł zwrotu za zakupy online. Bank zapewnia, że pieniądze można otrzymać jeszcze przed świętami, więc da się je wykorzystać np. na zakup prezentów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak zgarnąć zwrot?

Na start trzeba aktywować PKO Płacę Później, czyli limit odnawialny pozwalający odroczyć płatność nawet o 30 dni. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z metody BLIK Płacę Później w sklepach internetowych.

Kolejne kroki to:

Pierwsza płatność BLIK Płacę Później – 25 zł zwrotu. Do 31 grudnia wystarczy zrobić dowolne zakupy online za minimum 30 zł (z pominięciem sklepów wymienionych w kolejnym etapie promocji). Po ich opłaceniu klient otrzyma 25 zł zwrotu na konto.

Do 31 grudnia wystarczy zrobić dowolne zakupy online za minimum 30 zł (z pominięciem sklepów wymienionych w kolejnym etapie promocji). Po ich opłaceniu klient otrzyma 25 zł zwrotu na konto. Zakupy u partnerów – nawet 250 zł zwrotu. Wystarczy zrobić zakupy w Maczfit (do 2 grudnia), Smyk, Castorama, x-kom lub eBilet (do 17 grudnia). W każdym z tych miejsc należy zrobić zakupy za minimum 55 zł metodą BLIK Płacę Później. Za każde zrealizowane zamówienie klienci otrzymają kolejne 50 zł zwrotu, co w sumie daje aż 250 zł.