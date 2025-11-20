Rakieta Blue Origin witana jak bohater. Jeden wielki sukces

Blue Origin witany niczym bohater

Blue Origin jest znane już z sukcesu lotu kobiecego, który wyruszył i bezpiecznie powrócił na Ziemię. Rakieta powróciła na ziemię zgodnie z planem lądując bez przeszkód. Bez problemów wylądował też booster, który oderwał się od rakiety po starcie. Jak widać, dobra passa trwa w najlepsze.

Przypomnijmy, że Blue Origin wystrzeliło rakietę New Glenn w swoją drugą misję 13 listopada 2025, z Przylądku Canaveral na Florydzie. Kilka minut po tym jak statek kosmiczny NASA ESCAPADE rozpoczął długą podróż na Marsa, New Glenn opadł z powrotem na Ziemię, a następnie wylądował w pozycji pionowej na statku czekającym u wybrzeży Florydy.