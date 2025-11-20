Rakieta Blue Origin witana jak bohater. Jeden wielki sukces
Booster Blue Origin powrócił i został powitany niczym prawdziwy bohater. Nic w tym dziwnego, sukces rakiety nośnej oznacza wielki krok naprzód dla firmy zajmującej się lotami kosmicznymi.
Blue Origin witany niczym bohater
Blue Origin jest znane już z sukcesu lotu kobiecego, który wyruszył i bezpiecznie powrócił na Ziemię. Rakieta powróciła na ziemię zgodnie z planem lądując bez przeszkód. Bez problemów wylądował też booster, który oderwał się od rakiety po starcie. Jak widać, dobra passa trwa w najlepsze.
Przypomnijmy, że Blue Origin wystrzeliło rakietę New Glenn w swoją drugą misję 13 listopada 2025, z Przylądku Canaveral na Florydzie. Kilka minut po tym jak statek kosmiczny NASA ESCAPADE rozpoczął długą podróż na Marsa, New Glenn opadł z powrotem na Ziemię, a następnie wylądował w pozycji pionowej na statku czekającym u wybrzeży Florydy.
I choć minął tydzień, odkąd Blue Origin wylądował rakietą New Glenn na statku dryfującym po oceanie, to świętowanie sukcesu nadal trwa. A firma doskonale wie jak świętować tego typu sukcesy - za każdym razem, mamy wrażenie, że rakieta dokonała tego wydarzenia po raz pierwszy. Pełno jest wychwalających postów w mediach społecznościowych oraz spektakularnych filmów. I za każdym razem, rakieta nośna jest witana niczym największy bohater. Trzeba przyznać, że Blue Origin w świętowaniu powrotów nie ma sobie równych. Na filmie umieszczonym na platformie X widać nie tylko wiwatujących pracowników, ale także założyciela Blue Origin - Jeffa Bezosa, który pojawił się na triumfalnym powrocie rakiety.