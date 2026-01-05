NVIDIA wskrzesi trupa. Do sklepów powróci układ z brodą

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 debiutowała na rynku w lutym 2021 roku. Mowa o szalenie udanym modelu, który doczekał się aż czterech różnych wersji i do tej pory jest najpopularniejszym wyborem wśród graczy. Jednak pod koniec ubiegłego roku partnerzy informowali, że zapasy krzemowych rdzeni do produkcji autorskich wersji są na wykończeniu.

Wszystko z powodu niedoborów pamięci GDDR7

Najnowsze informacje zdradzają, że Zieloni zmienili plany. Producenci tacy jak ASUS, MSI, GIGABYTE i inni zostali poinformowani, iż produkcja GeForce RTX 3060 zostaje wznowiona. Nie wiemy jednak czy dotyczy to wersji 8 GB, czy 12 GB, czy obu. Ma być to odpowiedź na problemy na rynku DRAM.

Generacja Ampere korzysta bowiem jeszcze ze starszego typu kości - GDDR6 w słabszych i GDDR6X w mocniejszych modelach. Ich dostępność jest znacznie lepsza niż w przypadku GDDR7, które trafia do serii Blackwell. Co prawda mowa o gorszej wydajności, ale odczuwalna jest ona głównie podczas pracy ze sztuczną inteligencją, nie w grach.