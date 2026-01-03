AMD ma powody do zadowolenia. Mało już brakuje do Intela
Stopniowo, bardzo małymi kroczkami, ale AMD radzi sobie coraz lepiej w przypadku konsumenckich CPU. Nie można tego samego powiedzieć o GPU.
Steam, czyli największa cyfrowa platforma dla graczy na świecie, podzieliła się świeżymi statystykami dotyczącymi sprzętu i oprogramowania swoich użytkowników. I o ile NVIDIA dominuje w przypadku kart graficznych zgarniając aż 73,3% rynku, to sytuacja nie jest tak już oczywista w procesorach. Tutaj jesteśmy coraz bliżej idealnego balansu - po układy od AMD sięga już 44,4% fanów gier, a po Intela 55,6%.
Na Linuksie gra zaledwie 3,2% użytkowników
Dodatkowo widać wyraźnie, że wbrew zapewnieniom w internecie dominanta graczy nie posiada ani najnowszego, ani najmocniejszego PC. Najpopularniejsze są CPU wyposażone w tylko 6 rdzeni, które mają aż 30,8% udziałów. Większość graczy posiada kartę graficzną z tylko 8 GB VRAM, a najpopularniejszy jest model z 2021 roku - NVIDIA GeForce RTX 3060.
Ponad połowa graczy wciąż korzysta z rozdzielczości Full HD, ale widać stopniową przesiadkę na QHD i 4K. Najsmutniejszym faktem jest to, że wiele osób ma tylko 16 GB pamięci RAM - przy aktualnej sytuacji rynkowej zbyt szybko nie przesiądą się oni na 32 GB, coraz częściej wymagane w grach.
W przypadku systemu operacyjnego dominuje nadal Microsoft - 70,8% ankietowanych używa Windowsa 11, a 26,7% wciąż Windowsa 10. MacOS czy Linux to nisza, mająca kolejno 1,9% i 3,2% udziałów. Najpopularniejszym językiem jest angielski, co nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem.