AMD ma powody do zadowolenia. Mało już brakuje do Intela

Steam, czyli największa cyfrowa platforma dla graczy na świecie, podzieliła się świeżymi statystykami dotyczącymi sprzętu i oprogramowania swoich użytkowników. I o ile NVIDIA dominuje w przypadku kart graficznych zgarniając aż 73,3% rynku, to sytuacja nie jest tak już oczywista w procesorach. Tutaj jesteśmy coraz bliżej idealnego balansu - po układy od AMD sięga już 44,4% fanów gier, a po Intela 55,6%.

Na Linuksie gra zaledwie 3,2% użytkowników

Dodatkowo widać wyraźnie, że wbrew zapewnieniom w internecie dominanta graczy nie posiada ani najnowszego, ani najmocniejszego PC. Najpopularniejsze są CPU wyposażone w tylko 6 rdzeni, które mają aż 30,8% udziałów. Większość graczy posiada kartę graficzną z tylko 8 GB VRAM, a najpopularniejszy jest model z 2021 roku - NVIDIA GeForce RTX 3060.

Ponad połowa graczy wciąż korzysta z rozdzielczości Full HD, ale widać stopniową przesiadkę na QHD i 4K. Najsmutniejszym faktem jest to, że wiele osób ma tylko 16 GB pamięci RAM - przy aktualnej sytuacji rynkowej zbyt szybko nie przesiądą się oni na 32 GB, coraz częściej wymagane w grach.