Samsung szykuje rewolucję. 800 milionów urządzeń z AI to dopiero początek

Sztuczna inteligencja Gemini ma w tym roku trafić do rekordowej liczby użytkowników urządzeń Samsunga. Niestety, za nowoczesność prawdopodobnie przyjdzie nam słono zapłacić.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 05 STY 2026
1
Setki milionów urządzeń z AI

Podczas targów CES 2026 szef działu mobilnego Samsunga, TM Roh, odkrył karty. Plan jest ambitny i zakłada podwojenie liczby urządzeń z Galaxy AI. Do końca 2025 roku było ich około 400 milionów. Teraz Koreańczycy celują w oszałamiające 800 milionów sztuk.

Współpraca z Google kwitnie, a model Gemini stał się sercem ekosystemu Galaxy. Strategia ta przynosi efekty. Jeszcze rok temu tylko co trzeci klient kojarzył markę Galaxy AI. Dziś rozpoznaje ją aż 80% badanych. Samsung skutecznie buduje twierdzę, która ma go chronić przed ofensywą Apple'a i marek z Chin.

AI w lodówce i na talerzu

Wizja "Connect Future" wykracza daleko poza ekrany smartfonów. Samsung chce, aby sztuczna inteligencja była obecna dosłownie wszędzie. Ma trafić do tabletów, zegarków, a nawet sprzętów AGD. Twoja lodówka czy piekarnik również otrzymają cyfrowy mózg.

Firma promuje projekt AI Home. W ciągu najbliższych trzech lat w naszych domach ma pracować miliard inteligentnych urządzeń. Ciekawie zapowiada się funkcja "Ambient AI". System sam dostosuje temperaturę i oświetlenie, obserwując Twoje codzienne nawyki.

Prawdziwym hitem może być Vision AI Companion dla telewizorów Smart TV. Widzisz w serialu apetyczne danie? Możesz zapytać o nie telewizor. System znajdzie przepis i od razu wyśle instrukcje do Twojego inteligentnego piekarnika. Wszystko dzieje się bez dotykania menu czy szukania w telefonie.

Ceny pójdą w górę. Nawet o 20 procent

Niestety, ten technologiczny wyścig ma swoją ciemną stronę. Na świecie brakuje kości pamięci. Ogromny popyt ze strony centrów danych AI wyczyścił magazyny producentów. Choć dla produkującego chipy Samsunga to świetna wiadomość, dla klientów oznacza to kłopoty.

Produkcja elektroniki użytkowej staje się po prostu znacznie droższa. TM Roh przyznał otwarcie, że nikt nie jest odporny na rosnące koszty. Analitycy przewidują, że ceny smartfonów w 2026 roku wzrosną od 5% do nawet 20%.

Niektóre marki mogą szukać oszczędności w specyfikacji. Możliwe, że zobaczymy nowe modele z mniejszą ilością pamięci RAM. Wszystko po to, by cena na półce nie odstraszała kupujących. Czeka nas więc rok pełen innowacji, ale i trudnych decyzji przy sklepowych półkach.

