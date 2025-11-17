Sony znowu przeciwko graczom. Poszło o fanowski projekt

Sony po raz kolejny zablokowało Concord, jedną z największych porażek komercyjnych w historii PlayStation. Gra trafiła na rynek w sierpniu 2024 roku i już po 10 dniach została wycofana ze sprzedaży, a serwery wyłączono. Produkcja, która od początku wymagała stałego połączenia z internetem, stała się w praktyce niegrywalna dla garstki osób, które zdążyły ją kupić.

Twórcy poinformowali, że na razie nie przyjmują nowych graczy

W ostatnich dniach Concord wrócił jednak do życia dzięki fanowskim, własnoręcznie tworzonym serwerom. Projekt pozwalał na uruchomienie gry wyłącznie posiadaczom legalnych kopii. Twórcy pilnowali też, by nikt nie udostępniał pirackich wersji plików. Mimo tej ostrożności Sony ponownie zareagowało, tym razem pośrednio.

Jak zauważył serwis The Game Post, Sony zaczęło zgłaszać roszczenia DMCA wobec filmów na YouTube przedstawiających rozgrywkę z fanowskich serwerów. Zgłoszenia pochodziły od firmy MarkScan, która często reprezentuje Sony w tego typu działaniach.

Jeden z głównych deweloperów projektu poinformował na Discordzie, że z powodu niepokojących działań prawnych wstrzymano przyjmowanie nowych graczy. Podkreślił przy tym, że zespół stara się działać maksymalnie legalnie i usuwać treści zawierające materiały objęte prawem autorskim.