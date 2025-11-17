Netflix wjeżdza z nową premierą. Ten film jest w stanie zachwycić

"Sny o pociągach" - film, którego nie warto przegapić

"Sny o pociągach" to, jeśli wierzyć krytykom, film nie tylko piękny, ale także pochłaniający bez reszty. Dobra wiadomość jest taka, że już niebawem będą mogli się o tym przekonać także polscy użytkownicy platformy streamingowej. Zatem, wszyscy ci, którzy obejrzeli już widowiskowego "Frankensteina" Guillermo del Toro i czują pustkę w sercu, z pewnością ucieszą się, że na platformie pojawi się wkrótce kolejna, polecana pozycja.

Dalsza część tekstu pod wideo

"Sny o pociągach" zadebiutowały jeszcze w styczniu na festiwalu filmowym Sundance. Wkrótce po debiucie Netflix nabył prawa do filmu i już na początku listopada mogli go obejrzeć widzowie amerykańskich kin. I zrobił to, co miał zrobić - zachwycił krytyków oraz widzów, sprawiając, że także i my nie możemy doczekać się premiery 21 listopada.

"Sny o pociągach" to film, w którym mocną stroną jest piękna realizacja oraz poetycki nastrój. To adaptacja książki Denisa Johnsona, której akcja rozgrywa się w Ameryce XX wieku. Fabuła skupia się na losach drwala Roberta Grainiera, który żyje w kraju, który szybko się zmienia na jego oczach. Widzów porwała zarówno historia, jak i niepowtarzalna atmosfera filmu. Nie brakuje głosów, że film jest "oszałamiający", "poetycki" i po prostu "piękny". Warto go obejrzeć, zanim zaleje nas fala świątecznych produkcji zupełnie innego typu, które zmierzają na platformę wielkimi krokami.