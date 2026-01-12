To nie żart. Słuchawki od Apple kupisz dziś za 99,99 zł
Haczyk? Chociaż jest to produkt Apple, zaprojektowany przez inżynierów Apple, to na obudowie nie znajdziemy logo jabłuszka, tylko Beats. Bądźmy jednak szczerzy: na podstawowych AirPodsach również go nie zobaczymy.
Mowa tu o Apple Beats Flex. Czyli słuchawkach, w dość starym, ale bardzo praktycznym stylu. Nie są to bowiem słuchawki TWS, a połączone ze sobą kablem, który kładziemy na naszym karku. Co bardzo istotne w słuchawkach tego typu, mają one magnesy, dzięki którym można je zapiąć na szyi. W swoim życiu miałem dwa zestawy słuchawek tego typu i te bez kabla były niezwykle problematyczne, potrafiły w ciągu dnia nawet się zsunąć i wypaść. Tu nie będzie tego problemu.
Apple Beats Flex
Kolejnym ich plusem jest długi czas pracy wynoszący do 12 godzin na pojedynczym ładowaniu. Oczywiście mogą one współpracować z urządzeniami wszystkich firm, jednak to przy sprzętach Apple rozwijają skrzydła. A to za sprawą układu Apple W1. Mimo to są one chwalone za wysoką jakość dźwięku nie tylko u użytkowników iPhone. 99,99 zł to nie jest więc tanio, jak na Apple. Jest to tanio, jak na naprawdę porządne słuchawki. Promocja dotyczy urządzenia w kolorze szarym.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.