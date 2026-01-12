To nie żart. Słuchawki od Apple kupisz dziś za 99,99 zł

Mowa tu o Apple Beats Flex. Czyli słuchawkach, w dość starym, ale bardzo praktycznym stylu. Nie są to bowiem słuchawki TWS, a połączone ze sobą kablem, który kładziemy na naszym karku. Co bardzo istotne w słuchawkach tego typu, mają one magnesy, dzięki którym można je zapiąć na szyi. W swoim życiu miałem dwa zestawy słuchawek tego typu i te bez kabla były niezwykle problematyczne, potrafiły w ciągu dnia nawet się zsunąć i wypaść. Tu nie będzie tego problemu.

Apple Beats Flex

Kolejnym ich plusem jest długi czas pracy wynoszący do 12 godzin na pojedynczym ładowaniu. Oczywiście mogą one współpracować z urządzeniami wszystkich firm, jednak to przy sprzętach Apple rozwijają skrzydła. A to za sprawą układu Apple W1. Mimo to są one chwalone za wysoką jakość dźwięku nie tylko u użytkowników iPhone. 99,99 zł to nie jest więc tanio, jak na Apple. Jest to tanio, jak na naprawdę porządne słuchawki. Promocja dotyczy urządzenia w kolorze szarym.