Samsung odłącza wtyczkę. Użytkownicy mają czas do 17 stycznia

Samsung porzuca Curve'a — i co dalej Curvowiczu?

Brytyjska fintech'owa platforma Curve oficjalnie zakończyła partnerstwo z Samsungiem, które trwało od 2019 roku. Od 17 stycznia 2026 roku wszystkie odniesienia do Samsung Pay+ znikną z mapy cyfrowych rozwiązań do płatności mobilnych.

Curve kończy swoją współpracę z Samsungiem. Od 17 stycznia 2026 roku wszystkie odniesienia do Samsung Pay+ zostaną usunięte. - czytamy w komunikacie Curve

Dopiero co u nas Samsung włączył, a tam już zamyka? To nie tak

Samsung Pay to aplikacja umożliwiająca mobilne płatności, dostępna na urządzeniach Samsung. Usługa ta trafiła niedawno na polski rynek, jako alternatywa dla Google Pay i Apple Pay. Tymczasem Samsung Pay+ to specjalna karta wydawana przez Curve we współpracy z Samsungiem, która łączy wszystkie karty Mastercard i Visa z dowolnych banków w jednej karcie, z rozbudowanym systemem Cashback i korzystnymi kursami wymiany walut. W skrócie to coś jakby pożenić zwyczajną portmonetkę Curve z Revolutem.

Jako przyczyny zakończenia współpracy nieoficjalnie podaje się restrukturyzację strategii rozwoju Curve, ale też ograniczone możliwości wpływu Samsunga na relacje z klientem (komunikacja należy wyłącznie do Curve) czy też ekspansję Samsunga z mobilnymi płatnościami na kolejne rynki i bliżej niesprecyzowane cele Koreańczyków z tym związane.