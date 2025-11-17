JBL Sense Pro. Otwarte słuchawki dla aktywnych koneserów brzmienia

JBL Sense Pro to kolejne w ostatnim czasie douszne słuchawki marki o otwartej konstrukcji – we wrześniu weszły do sprzedażyJBL Sense Lite. Tym razem, jak sama nazwa wskazuje, otrzymujemy bardziej zaawansowany model z wyższej półki, o znacznie ciekawszych parametrach.

Dzięki otwartej konstrukcji JBL Sense Pro pozwalają użytkownikowi słyszeć dźwięki otoczenia, co jest ważne podczas treningów na otwartym terenie czy jazdy na rowerze. Słuchawki mają klasę ochrony IP54, są odporne na pył i zachlapania wodą, co zwiększa ich przydatność podczas codziennego użytkowania na zewnątrz. Konstrukcję słuchawek tworzy regulowany i dzielony pałąk zauszny o ergonomicznym kształcie z miękkim wykończeniem, wzbogacony metalicznymi akcentami.

JBL Sense Pro sprawdzą do różnych aktywności, ale jednocześnie ciekawie się zapowiadają pod względem jakości dźwięku. Za brzmienie odpowiadają dynamiczne przetworniki o średnicy 16,2 mm, zapewniające pasmo przenoszenia od 20 Hz do 40 kHz, co pozwala na reprodukcję szerokiego zakresu dźwięków. JBL Sense Pro wykorzystują Bluetooth 6.0 i kodek LDAC, który umożliwia odtwarzanie 24-bitowego dźwięku wysokiej rozdzielczości, co podkreśla certyfikat Hi-Res Audio Wireless. Obiecującym dodatkiem jest także dźwięk przestrzenny JBL Spatial Sound. Wszystko spina technologia JBL OpenSound. Takie połączenie nie jest oczywiste w słuchawkach otwartych, gdzie zazwyczaj jakość dźwięku ma drugorzędne znaczenie.

Model Sense Pro wyposażony jest w cztery mikrofony kierunkowe, którym pomagają czujnik wychwytujący głos oraz algorytm AI do redukcji szumów, co powinno wpłynąć na poprawę jakości rozmów telefonicznych nawet w hałaśliwym otoczeniu.

JBL Sense Pro obsługują funkcję multipoint, pozwalając na jednoczesne sparowanie z dwoma urządzeniami Bluetooth i łatwe przełączanie między nimi. Dają też możliwość personalizacji ustawień dźwięku i sterowania dotykowego za pomocą aplikacji JBL Headphones.

Bateria w słuchawkach pozwala na około 8 godzin pracy, a dołączone etui ładujące przedłuża ten czas do 38 godzin.