Intel Diamond Rapids bez podziałów. Wszystkie obsłużą do 16 kanałów

Intel oficjalnie potwierdził zmiany w planach dotyczących serwerowych procesorów Diamond Rapids. Pierwotnie rodzina Xeon 7 miała obejmować dwa warianty - z 8-kanałowym oraz 16-kanałowym kontrolerem pamięci. Teraz wiadomo jednak, że słabsza konfiguracja w ogóle nie trafi na rynek.

Oprócz tego dostaniemy do 192 rdzeni, ale bez HT

W rozmowie z zagraniczną redakcją ServeTheHome przedstawiciel Niebieskich powiedział, że taki krok ma uprościć ofertę oraz dać większe możliwości klientom, którzy celują w niższy segment cenowy. Nieoficjalnie podejrzewa się jednak, że chodzi o lepsze konkurowanie z AMD.

Obecnie stosowane układy Intel Granite Rapids oraz AMD EPYC Turin oferują maksymalnie 12 kanałów pamięci. Obaj producenci przechodzą jednak na 16 kanałów, co ma dać przepustowość od 1,6 TB/s. To znaczący skok względem dotychczasowych 844 GB/s. Warto podkreślić, że to nie tylko kwestia zwiększenia liczby kanałów DDR5, lecz także wprowadzenia standardu MRDIMM 2. generacji, który oferuje do 12 800 MT/s.