Bezpieczeństwo

Znany bank apeluje do Polaków. Chodzi o twoją kartę

Alior Bank stara się być czujny i alarmować w każdej kwestii, która dotyczy bezpieczeństwa pieniędzy swoich klientów. Ale z tym, co ogłasza bank, powinien zapoznać się dosłownie każdy. Lepiej wiedzieć zawczasu o pewnych kwestiach, niż potem gorzko żałować.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:44
1
Znany bank apeluje do Polaków. Chodzi o twoją kartę

Alior Bank — nowe zagrożenie

Tym razem Alior Bank wydał ostrzeżenie uniwersalne, które dotyczyć może każdego posiadacza konta bankowego. Oszuści podszywają się pod komunikaty związane z programem Mastercard "Bezcenne Chwile". Rozsyłają wiadomości, informujące o tym, że nagrody dla uczestników programu są już gotowe do odebrania. Cel wiadomości jest taki, że potencjalna ofiara ma mieć wrażenie, że właśnie wygrała i może odebrać coś, co jest za darmo. 

SMS-y, które tylko wyłudzają dane i pieniądze

Tego typu informacje najczęściej rozsyłane są za pośrednictwem SMS-ów. W treści takiej wiadomości zawarty jest link, kierujący szczęśliwego zwycięzcę na fałszywą stronę internetową. Tam, potencjalna ofiara znajduje szczegółową instrukcję dotyczącą odbioru nagrody. Postępowania zgodnie z nią prowadzi tylko do jednego - do wyłudzenia danych, a następnie do kradzieży pieniędzy z konta. 

Bank słusznie zauważa, że "tylko przestępcy proszą o podanie pełnego numeru karty, CVC i PIN". Przypomina także, że bank i Mastercard nie wymagają realizacji przelewów lub wpłat na wskazane klientowi konta. 

W przypadku wątpliwości dotyczących komunikacji, skontaktuj się z podmiotem, który jest przedstawiany w nagłówku komunikacji jako jej autor.

prosi Alior Bank. 
Image
telepolis
alior bank banki alior bank ostrzega Alior Bank komunikat
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Alior Bank