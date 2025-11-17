Znany bank apeluje do Polaków. Chodzi o twoją kartę
Alior Bank stara się być czujny i alarmować w każdej kwestii, która dotyczy bezpieczeństwa pieniędzy swoich klientów. Ale z tym, co ogłasza bank, powinien zapoznać się dosłownie każdy. Lepiej wiedzieć zawczasu o pewnych kwestiach, niż potem gorzko żałować.
Alior Bank — nowe zagrożenie
Tym razem Alior Bank wydał ostrzeżenie uniwersalne, które dotyczyć może każdego posiadacza konta bankowego. Oszuści podszywają się pod komunikaty związane z programem Mastercard "Bezcenne Chwile". Rozsyłają wiadomości, informujące o tym, że nagrody dla uczestników programu są już gotowe do odebrania. Cel wiadomości jest taki, że potencjalna ofiara ma mieć wrażenie, że właśnie wygrała i może odebrać coś, co jest za darmo.
SMS-y, które tylko wyłudzają dane i pieniądze
Tego typu informacje najczęściej rozsyłane są za pośrednictwem SMS-ów. W treści takiej wiadomości zawarty jest link, kierujący szczęśliwego zwycięzcę na fałszywą stronę internetową. Tam, potencjalna ofiara znajduje szczegółową instrukcję dotyczącą odbioru nagrody. Postępowania zgodnie z nią prowadzi tylko do jednego - do wyłudzenia danych, a następnie do kradzieży pieniędzy z konta.
Bank słusznie zauważa, że "tylko przestępcy proszą o podanie pełnego numeru karty, CVC i PIN". Przypomina także, że bank i Mastercard nie wymagają realizacji przelewów lub wpłat na wskazane klientowi konta.
W przypadku wątpliwości dotyczących komunikacji, skontaktuj się z podmiotem, który jest przedstawiany w nagłówku komunikacji jako jej autor.