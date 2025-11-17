Kingston zaskakuje. Wygląda jak pendrive, a to mały SSD
Nie warto oceniać książki po okładce. A dowodem na to jest najnowszy sprzęt od Amerykanów, który w małej obudowie skrywa nawet 2 TB miejsca na dane.
Jeden z największych dostawców nośników półprzewodnikowych i modułów RAM na świecie, amerykańska firma Kingston, poinformował o rozszerzeniu oferty. Na rynek trafiły przenośne SSD, które rozmiarem przypominają tradycyjne pendrive'y. Są jednak znacznie pojemniejsze i wydajniejsze.
Znajdziemy je już w polskich sklepach w cenach od 389 złotych
Kingston Dual Portable SSD to urządzenie o wymiarach 72 x 21 x 9 mm i masie zaledwie 13 g. Obudowa wykonana została z metalu, a do naszej dyspozycji oddano dwa złącza - USB typu A i C. Niestety producent nie zdradza dokładnej specyfikacji, wspominając tylko o kościach 3D NAND.
Do wyboru mamy trzy pojemności - 512 GB oraz 1 i 2 TB. Wszystkie z nich o takiej samej deklarowanej wydajności, dochodzącej do 1050 MB/s dla odczytu i do 950 MB/s dla zapisu sekwencyjnego.
Opisywane urządzenia trafiły już do sprzedaży w Polsce. Sugerowane ceny ustalono na kolejno 389, 559 oraz 839 złotych. Amerykanie oferują aż 5 lat gwarancji. To sporo, biorąc pod uwagę, że niemal identyczna propozycja konkurencji - Patriot Viper PVP30 - kosztuje około 249, 379 i 619 złotych.