PKO BP z nowością w aplikacji. Skorzysta ok. 1 mln klientów

Nowa funkcja w aplikacji IKO będzie dużym ułatwieniem dla użytkowników. PKO BP zadbało o konkretną grupę klientów.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
PKO Bank Polski wprowadza nowość do aplikacji IKO. Nie skorzysta z niej każdy. Została ona pomyślana z myślą nie tyle o rodzicach, ile o rodzicach, których dziecko korzysta z aplikacji PKO Junior. Teraz będą mieli większą kontrolę nad finansami pociechy.

Potwierdzenie przelewu dziecka w IKO

PKO BP wprowadza bardzo ważną nowość dla rodziców, których dziecko korzysta z aplikacji PKO Junior. Od teraz mogą on zatwierdzać przelewy syna lub córki bezpośrednio we własnej aplikacji IKO. Nie ma już konieczności logowania się do serwisu iPKO. To wiąże się też z nowymi powiadomieniami.

Gdy dziecko zleci przelew, rodzic dostanie powiadomienie na swój telefon (jeśli ma włączone powiadomienia z aplikacji) lub zobaczy je, gdy zaloguje się do aplikacji IKO – ikona dzwoneczka w prawym górnym rogu.

informuje PKO BP.

Poza tym wszystkie przelewy dziecka zostaną umieszczone na jednej liście, gdzie będą czekać na akceptację lub odrzucenie. Rodzice znają się na profilu dziecka w sekcji "codziennie" lub w zakładce płatności w sekcji "lista spraw dziecka". Ma to być nowe centrum dowodzenia, chociaż na razie jest ono dostępne tylko w serwisie iPKO. W niedalekiej przyszłości pojawi się również w aplikacji IKO.

