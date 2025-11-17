PKO BP z nowością w aplikacji. Skorzysta ok. 1 mln klientów

PKO Bank Polski wprowadza nowość do aplikacji IKO. Nie skorzysta z niej każdy. Została ona pomyślana z myślą nie tyle o rodzicach, ile o rodzicach, których dziecko korzysta z aplikacji PKO Junior. Teraz będą mieli większą kontrolę nad finansami pociechy.

Potwierdzenie przelewu dziecka w IKO

PKO BP wprowadza bardzo ważną nowość dla rodziców, których dziecko korzysta z aplikacji PKO Junior. Od teraz mogą on zatwierdzać przelewy syna lub córki bezpośrednio we własnej aplikacji IKO. Nie ma już konieczności logowania się do serwisu iPKO. To wiąże się też z nowymi powiadomieniami.

Gdy dziecko zleci przelew, rodzic dostanie powiadomienie na swój telefon (jeśli ma włączone powiadomienia z aplikacji) lub zobaczy je, gdy zaloguje się do aplikacji IKO – ikona dzwoneczka w prawym górnym rogu. informuje PKO BP.