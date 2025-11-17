GOG o polityce zwrotów przez 30 dni: jeśli my ufamy graczom, to oni ufają nam
Możliwość zwrotu gry, która nie przypadnie nam do gustu to jeden z bardziej cywilizowanych pomysłów. GOG jednak na tym polu wyróżnia się w stosunku do konkurencji.
Chociaż mówienie o tym, że się wyróżnia to spore niedopowiedzenie: gracze mają 30 dni na oddanie gry do cyfrowego sklepu. To czy, oraz ile czasu w nią grali, nie ma tu najmniejszego znaczenia. Co więcej: mówimy tu o GOG-u, czyli sklepie, z którego można pobrać plik instalacyjny gry, który nie wymaga launchera, ani nie jest zablokowany żadnym DRM-em.
GOG o zwrotach
Na Reddicie pojawił się wątek poruszający ten temat. Użytkownicy dyskutowali tam o ewentualnej skali nadużyć takiej polityki. Jeden nawet się przyznał, że kupił Cyberpunka 2077, przeszedł go, a następnie zwrócił, ponieważ potrzebował pieniędzy, co pokazuje, że polityka zwrotów w GOG pozwala na naprawdę dużo.
Głos w tej sprawie zabrało także oficjalne konto GOG na X
Sklep podkreśla, że ufa graczom, więc oni również ufają im, co widać po naprawdę niewielkiej ilości nadużyć. Miejmy nadzieję, że nagłośnienie polityki zwrotów nie sprawi, że więcej osób zdecyduje się ją wykorzystać.