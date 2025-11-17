GOG o polityce zwrotów przez 30 dni: jeśli my ufamy graczom, to oni ufają nam

Chociaż mówienie o tym, że się wyróżnia to spore niedopowiedzenie: gracze mają 30 dni na oddanie gry do cyfrowego sklepu. To czy, oraz ile czasu w nią grali, nie ma tu najmniejszego znaczenia. Co więcej: mówimy tu o GOG-u, czyli sklepie, z którego można pobrać plik instalacyjny gry, który nie wymaga launchera, ani nie jest zablokowany żadnym DRM-em.

GOG o zwrotach

Na Reddicie pojawił się wątek poruszający ten temat. Użytkownicy dyskutowali tam o ewentualnej skali nadużyć takiej polityki. Jeden nawet się przyznał, że kupił Cyberpunka 2077, przeszedł go, a następnie zwrócił, ponieważ potrzebował pieniędzy, co pokazuje, że polityka zwrotów w GOG pozwala na naprawdę dużo.

Głos w tej sprawie zabrało także oficjalne konto GOG na X