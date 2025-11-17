Gry

GOG o polityce zwrotów przez 30 dni: jeśli my ufamy graczom, to oni ufają nam

Możliwość zwrotu gry, która nie przypadnie nam do gustu to jeden z bardziej cywilizowanych pomysłów. GOG jednak na tym polu wyróżnia się w stosunku do konkurencji.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:53
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
GOG o polityce zwrotów przez 30 dni: jeśli my ufamy graczom, to oni ufają nam

Chociaż mówienie o tym, że się wyróżnia to spore niedopowiedzenie: gracze mają 30 dni na oddanie gry do cyfrowego sklepu. To czy, oraz ile czasu w nią grali, nie ma tu najmniejszego znaczenia. Co więcej: mówimy tu o GOG-u, czyli sklepie, z którego można pobrać plik instalacyjny gry, który nie wymaga launchera, ani nie jest zablokowany żadnym DRM-em. 

Dalsza część tekstu pod wideo

GOG o zwrotach

Na Reddicie pojawił się wątek poruszający ten temat. Użytkownicy dyskutowali tam o ewentualnej skali nadużyć takiej polityki. Jeden nawet się przyznał, że kupił Cyberpunka 2077, przeszedł go, a następnie zwrócił, ponieważ potrzebował pieniędzy, co pokazuje, że polityka zwrotów w GOG pozwala na naprawdę dużo. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ACER Nitro V 16 AI ANV16-42 16" IPS 180Hz R7-260 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4
Laptop ACER Nitro V 16 AI ANV16-42 16" IPS 180Hz R7-260 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4
0 zł
6149 zł - najniższa cena
Kup teraz 6149 zł
Laptop HP EliteBook 840 G11 14" IPS Ultra 7-155U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop HP EliteBook 840 G11 14" IPS Ultra 7-155U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
6979 zł - najniższa cena
Kup teraz 6979 zł
Laptop RAZER Blade D8 17.3" IPS 360Hz i7-12800H 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX3080Ti Windows 11 Home
Laptop RAZER Blade D8 17.3" IPS 360Hz i7-12800H 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX3080Ti Windows 11 Home
0 zł
20399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 20399.99 zł
Advertisement

Głos w tej sprawie zabrało także oficjalne konto GOG na X

Sklep podkreśla, że ufa graczom, więc oni również ufają im, co widać po naprawdę niewielkiej ilości nadużyć. Miejmy nadzieję, że nagłośnienie polityki zwrotów nie sprawi, że więcej osób zdecyduje się ją wykorzystać. 

Image
telepolis
gaming gry GOG Zwroty sklep cyfrowy
Zródła zdjęć: GOG
Źródła tekstu: GOG/X