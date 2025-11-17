Oryginalny Air Fryer w świetnej cenie. Na święta będzie wybawieniem

Tak się natomiast składa, że PHILIPS Essential Ovi XL HD9270/90 jest obecnie dostępny w promocji, w której możecie go kupić za 349 zł. Oferuje on 6,2 litrową misę na jedzenie. Czy to dużo? No cóż, ja robię obiad dla dwóch dorosłych osób i jednego brzdąca w 4,1-litrowym, więc dla 3-osobowej rodziny powinien wystarczyć. Dlaczego jednak PHILIPS, a nie tańszy zamiennik? Ponieważ ma wyprofilowany spód misy i dedykowany koszyk. Dzięki temu wszystko piecze się w nim równomiernie, bez konieczności odwracania jedzenia, a nadmiar tłuszczu spływa poza zasięg jedzenia.

PHILIPS Essential Ovi XL HD9270/90

Efekt? Chrupiące zewnątrz i soczyste w środku mięso, którego przygotowanie zajmuje około 30-35 minut. Bez konieczności rozgrzewania urządzenia, jak ma to miejsce w piekarniku. Do tego pozbywamy się nadmiaru tłuszczu, więc jest też zdrowo. Jest też tanio, bo taka ćwiartka kurczaka w mięsnym nie jest zbyt drogim mięsem.

Jednak prawdziwy pazur Air Fryer pokazuje przy rybach, które przecież tak łatwo przesuszyć. Tu nie trzeba owijać folią, czy smarować grubą warstwą masła. Ot, wystarczy maźnięcie pędzlem z olejem i mamy świetnie przyrządzoną, soczystą rybę. A wszystko to w urządzeniu, które nie tylko przygotuje, ale i podgrzeje jedzenie do temperatury 40 stopni Celsjusza kiedy chcemy je po prostu odgrzać, i kosztuje jedynie 349 zł.