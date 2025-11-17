Telewizja i VoD

YouTube Premium i YouTube Music z MEGOGO taniej w jednym pakiecie

Serwis MEGOGO zawarł partnerstwo z Google dotyczące YouTube. Firmy wprowadzają na polski rynek nowe pakiety dla użytkowników, obejmujące dostęp do YouTube Premium z YouTube Music Premium.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:02
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
YouTube Premium i YouTube Music z MEGOGO taniej w jednym pakiecie

MEGOGO to serwis streamingowy, oferujący telewizję online i bibliotekę VOD. Dziś platforma poinformowała o zawarciu partnerstwa z Google, którego efektem są łączone pakiety MEGOGO i YouTube Premium.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wspólna propozycja MEGOGO i YouTube zawiera:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor LG 50QNED80A6A 50" 4K WebOS TV HDMI 2.1
Telewizor LG 50QNED80A6A 50" 4K WebOS TV HDMI 2.1
0 zł
2199 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Telewizor SONY K55S35B 55" LED 4K Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor SONY K55S35B 55" LED 4K Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-310 zł
3299 zł - najniższa cena
Kup teraz 2989 zł
Telewizor PHILIPS 43PUS8510 43" QLED 4K Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 43PUS8510 43" QLED 4K Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Advertisement
  • plan subskrypcji pakietów MEGOGO Startowy + YouTube Premium (Start + YouTube Premium); 
  • MEGOGO Optymalny + YouTube Premium (Opty + YouTube Premium); 
  • MEGOGO Maksymalny + YouTube Premium (Maks + YouTube Premium) w planie indywidualnym, obejmujące telewizję, filmy, seriale, materiały edukacyjne, sport, treści audio i programy dla dzieci.

MEGOGO zachwala, że połączone pakiety stanowią korzystniejszą propozycję w porównaniu z płatnością za obie usługi oddzielnie. Wraz z YouTube Premium użytkownicy otrzymują dostęp do YouTube Music Premium.

Regularny, miesięczny koszt za pakiety wyniesie odpowiednio:

  • Start + YouTube Premium – 34,99 zł
  • Opty + YouTube Premium – 64,99 zł
  • Maks + YouTube Premium – 79,99 zł,

Nowi subskrybenci będą mogli skorzystać z 30-dniowego okresu promocyjnego. Za każdy z wymienionych powyżej pakietów zapłacą wtedy odpowiednio: 29,99 zł, 59,99 i 74,99 zł.

W przypadku, w którym użytkownicy zdecydują się na zakup 3-miesięcznej subskrypcji, miesięczny koszt pakietów wyniesie tyle, ile w przypadku 30-dniowego okresu promocyjnego, czyli 29,99 zł, 59,99 zł, 74,99 zł. Przełoży się to łącznie na kwoty wynoszące odpowiednio: 89,97 zł, 179,97 zł oraz 224,97 zł za 3 miesiące.

Platforma MEGOGO to jeden z największych dostawców usług OTT na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Oferuje telewizję online, bibliotekę filmów, seriali i programów dla całej rodziny, a także wydarzenia sportowe transmitowane na wyłączność.  MEGOGO pozwala oglądać telewizję online i VOD na wielu urządzeniach – nie tylko na Smart TV czy telefonie, ale nawet na konsoli. Przydatne filtry ułatwiają wyszukiwanie pożądanych treści, a nagrania programów TV dostępne są w archiwum TV aż do 7 dni wstecz

Image
telepolis
Google YouTube youtube Music YouTube Premium Megogo
Zródła zdjęć: Azulblue / Shutterstock
Źródła tekstu: MEGOGO