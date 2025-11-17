Telewizja i VoD

YouTube Premium z MEGOGO taniej w jednym pakiecie

Serwis MEGOGO zawarł partnerstwo z Google dotyczące YouTube. Firmy wprowadzają na polski rynek nowe pakiety dla użytkowników, obejmujące dostęp do YouTube Premium z YouTube Music Premium.

MEGOGO to serwis streamingowy, oferujący telewizję online i bibliotekę VOD. Dziś platforma poinformowała o zawarciu partnerstwa z Google, którego efektem są łączone pakiety MEGOGO i YouTube Premium.

Wspólna propozycja MEGOGO i YouTube zawiera:

  • plan subskrypcji pakietów MEGOGO Startowy + YouTube Premium (Start + YouTube Premium); 
  • MEGOGO Optymalny + YouTube Premium (Opty + YouTube Premium); 
  • MEGOGO Maksymalny + YouTube Premium (Maks + YouTube Premium) w planie indywidualnym, obejmujące telewizję, filmy, seriale, materiały edukacyjne, sport, treści audio i programy dla dzieci.

MEGOGO zachwala, że połączone pakiety stanowią korzystniejszą propozycję w porównaniu z płatnością za obie usługi oddzielnie. Wraz z YouTube Premium użytkownicy otrzymują dostęp do YouTube Music Premium.

Regularny, miesięczny koszt za pakiety wyniesie odpowiednio:

  • Start + YouTube Premium – 34,99 zł
  • Opty + YouTube Premium – 64,99 zł
  • Maks + YouTube Premium – 79,99 zł,

Nowi subskrybenci będą mogli skorzystać z 30-dniowego okresu promocyjnego. Za każdy z wymienionych powyżej pakietów zapłacą wtedy odpowiednio: 29,99 zł, 59,99 i 74,99 zł.

W przypadku, w którym użytkownicy zdecydują się na zakup 3-miesięcznej subskrypcji, miesięczny koszt pakietów wyniesie tyle, ile w przypadku 30-dniowego okresu promocyjnego, czyli 29,99 zł, 59,99 zł, 74,99 zł. Przełoży się to łącznie na kwoty wynoszące odpowiednio: 89,97 zł, 179,97 zł oraz 224,97 zł za 3 miesiące.

Platforma MEGOGO to jeden z największych dostawców usług OTT na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Oferuje telewizję online, bibliotekę filmów, seriali i programów dla całej rodziny, a także wydarzenia sportowe transmitowane na wyłączność.  MEGOGO pozwala oglądać telewizję online i VOD na wielu urządzeniach – nie tylko na Smart TV czy telefonie, ale nawet na konsoli. Przydatne filtry ułatwiają wyszukiwanie pożądanych treści, a nagrania programów TV dostępne są w archiwum TV aż do 7 dni wstecz

