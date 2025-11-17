Polacy zadłużają się na potęgę? Prawda jest trochę inna

Związek Banków Polski opublikował raport "Infokredyt 2025", w którym podsumowuje to, jak zadłużają się Polacy. Wiemy, jaki odsetek z nas ma kredyt lub pożyczkę i jaka jest jej średnia kwota. Jak wypadamy na tle Europy?

Kredyty Polaków

Z analizy ZBP wynika, że aż 47 proc. dorosłych Polaków ma kredyt lub pożyczkę. Ich łączna wartość przekroczyła już 788 mld zł. Najczęściej, pod kątem kwotowym, są to kredyty hipoteczne (58 proc.) oraz gotówkowe (24 proc.).

Co ciekawe, liczba tego typu zobowiązań we wrześniu wzrosła rok do roku aż o 52,4 proc. w przypadku kredytów mieszkaniowych oraz 18,8 proc. jeśli chodzi o gotówkowe. Średnia wartość zadłużenia to 448 tys. 910 zł dla zakupu mieszkania oraz 2 tys. 154 zł dla kredytów ratalnych.

Jeśli chodzi o średnie zadłużenie, to mocno różni się ono w zależności od regionu. Najwyższe jest w województwie mazowieckim i wynosi 75,4 tys. zł. Natomiast najniższe jest w województwie podkarpackim (36,8 tys. zł).

Polska dobrze wypada na tle Europy. Udział kredytów sektora niefinansowego w PKB wynosi 31,7 proc. Dla samych kredytów mieszkaniowych to 12,6 proc. W obu przypadkach jest to znacznie poniżej średniej unijnej.