Xiaomi zapowiada serię POCO F8 z Sound by Bose. Ruszyły rezerwacje

Światowa premiera telefonów POCO F8 została zapowiedziana na 26 listopada 2025 r. Od tego dnia telefony będą także dostępne w sprzedaży w naszym kraju, a polski oddział Xiaomi kusi bonusami na start. Dokonując już teraz rezerwacji na nowe model, można zyskać kupon rabatowy 10%, 100 punktów MiPoints, do tego producent zapowiada inne korzyści, związane z kupnem, tych telefonów: jedną bezpłatną wymianę ekranu w ciągu 6 miesięcy, 3-miesięczny okres próbny YouTube Premium oraz Spotify, a także 100 GB pamięci w chmurze Google One na 6 miesięcy. Telefony można rezerwować od dziś do dnia premiery, czyli 26 listopada.

Więcej na stronie: https://www.mi.com/pl/event/2025/poco-f8-series-launch-event.

Z zapowiedzi wynika, że do Polski trafią dwa flagowe modele – POCO F8 Pro oraz POCO F8 Ultra. Obydwa wyróżniają się dźwiękiem Sound by Bose, przy czym w modelu Ultra jest to układ 2:1 z dodatkowym wooferem.

Seria POCO F8 wyposażona jest w zupełnie nowe komponenty akustyczne, profesjonalnie dostrojone przez inżynierów firmy Bose. Ciesz się wysoką jakością dźwięku dzięki technologii Sound by Bose, która zapewnia realistyczny i dokładny dźwięk – zachwala swoje nowości Xiaomi.

Producent nie ujawnił jeszcze szczegółów technicznych nowych modeli, ale sporo wiemy już na podstawie przecieków. Wynika z nich, że POCO F8 Pro to smartfon z płaskim ekranem AMOLED o przekątnej 6,59 cala i rozdzielczości 2K, z odświeżaniem 120 Hz. Sercem urządzenia jest układ Snapdragon 8 Elite, któremu będzie pomagać pamięć RAM LPDDR5X oraz masowa UFS 4.0. W sekcji foto z tyłu znajdą się trzy aparaty: główny 50 Mpix, telefoto 50 Mpix z zoomem 2.5x oraz ultraszerokokątny 8 Mpix. Selfie wykonamy jednostką 20 Mpix. Energię dostarczy akumulator 6210 mAh z ładowaniem 100 W. Obudowa zapewni wytrzymałość na poziomie IP68.