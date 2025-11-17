Sprzęt

Pół ceny za smart home? Netatmo szaleje na Black Friday

Rusza festiwal jesiennych promocji na elektronikę użytkową. Znany producent urządzeń smart home tnie ceny nawet o połowę. To idealny moment, by zadbać o ciepło i bezpieczeństwo w domu.

Tegoroczny sezon wyprzedażowy zaczyna się z przytupem. Marka Netatmo postanowiła nie czekać na ostatni piątek miesiąca i wystartowała z promocją Black Friday 2025  już dziś, czyli 17 listopada. Akcja potrwa do 1 grudnia 2025 roku. Objęto nią wszystkie linie produktowe, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Ciepło w domu za połowę ceny

Zima za pasem, więc największym zainteresowaniem będą cieszyć się urządzenia do zarządzania ogrzewaniem. Tutaj producent przygotował najmocniejszą ofertę. Inteligentny Termostat Modulacyjny został przeceniony aż o 50%. Urządzenie pozwala sterować piecem ze smartfonu i dopasowuje grzanie do naszych nawyków.

W dobrej cenie kupimy też głowice na kaloryfery. Dzięki nim można ustawić inną temperaturę w sypialni, a inną w salonie. To realny sposób na niższe rachunki za gaz czy prąd.

Oto jak wyglądają ceny promocyjne w kategorii Energy:

  • Inteligentny Termostat Modulacyjny: 474,99 zł (zamiast 949,99 zł) – taniej o 50%,
  • Zestaw Głowic Termostatycznych: 521,99 zł (zamiast 869,99 zł) – taniej o 40%,
  • Sterownik do Klimatyzatora: 347,73 zł (zamiast 519 zł) – taniej o 33%.

Zadbaj o zdrowie i sprawdzaj pogodę

Drugą kategorią, w której Netatmo jest jednym z liderów, są czujniki środowiskowe. Jeśli martwisz się o smog lub duszne powietrze w sypialni, warto zerknąć na Inteligentny Czujnik Jakości Powietrza. To drugie urządzenie w zestawieniu, które kupimy za pół ceny. Mierzy ono nie tylko poziom CO2, ale też hałas i wilgotność.

Dla fanów meteo przygotowano zniżki na kultową już Stację Pogodową. To jeden z najpopularniejszych gadżetów tego typu na rynku. Pokazuje warunki w domu i na zewnątrz, a wyniki przesyła prosto na telefon.

Zobacz: Nowy kolor i co dalej? Test stacji pogodowej Netatmo

Ceny urządzeń z linii Comfort:

  • Czujnik Jakości Powietrza: 259,50 zł (zamiast 519 zł) – taniej o 50%,
  • Inteligentna Stacja Pogodowa: 433,35 zł (zamiast 649,99 zł) – taniej o 33%,
  • Inteligentny Deszczomierz: 219,87 zł (zamiast 349 zł) – taniej o 37%.
Bezpieczeństwo bez abonamentu

Netatmo od lat wyróżnia się na rynku kamer jednym kluczowym elementem. Produktu tej firmy nie wymagają płatnej subskrypcji. Nagrania są przechowywane lokalnie, co powinny docenić osoby dbające o prywatność.

W promocji znalazła się Kamera Domowa Advance z funkcją rozpoznawania twarzy. System powiadomi Cię, gdy w domu pojawi się ktoś obcy. Przeceniono także inteligentny zamek, który otworzysz smartfonem, oraz czujnik czadu. Ten ostatni to "must have" w domach z kominkiem lub piecykiem gazowym.

Zobacz: Test Netatmo Advance – inteligentny strażnik Twojego domu
Zobacz: Inteligentny czujnik tlenku węgla Netatmo | szybki test wykrywacza czadu

Okazje w kategorii Security:

  • Kamera Domowa Advance: 907,19 zł (zamiast 1079,99 zł) – taniej o 16%,
  • Inteligentny Zamek i Klucze: 1294,77 zł (zamiast 1639,99 zł) – taniej o 21%,
  • Inteligentny Czujnik Tlenku Węgla: 343,20 zł (zamiast 429 zł) – taniej o 20%.
Wszystkie oferty dostępne są w oficjalnym sklepie internetowym producenta na www.netatmo.com. Pamiętajcie tylko o limicie – jedna osoba może kupić maksymalnie 3 sztuki tego samego produktu. Promocja nie łączy się z cashbackami i dotyczy klientów indywidualnych.

Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Netatmo
Źródła tekstu: Netatmo