Pół ceny za smart home? Netatmo szaleje na Black Friday
Rusza festiwal jesiennych promocji na elektronikę użytkową. Znany producent urządzeń smart home tnie ceny nawet o połowę. To idealny moment, by zadbać o ciepło i bezpieczeństwo w domu.
Tegoroczny sezon wyprzedażowy zaczyna się z przytupem. Marka Netatmo postanowiła nie czekać na ostatni piątek miesiąca i wystartowała z promocją Black Friday 2025 już dziś, czyli 17 listopada. Akcja potrwa do 1 grudnia 2025 roku. Objęto nią wszystkie linie produktowe, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
Ciepło w domu za połowę ceny
Zima za pasem, więc największym zainteresowaniem będą cieszyć się urządzenia do zarządzania ogrzewaniem. Tutaj producent przygotował najmocniejszą ofertę. Inteligentny Termostat Modulacyjny został przeceniony aż o 50%. Urządzenie pozwala sterować piecem ze smartfonu i dopasowuje grzanie do naszych nawyków.
W dobrej cenie kupimy też głowice na kaloryfery. Dzięki nim można ustawić inną temperaturę w sypialni, a inną w salonie. To realny sposób na niższe rachunki za gaz czy prąd.
Oto jak wyglądają ceny promocyjne w kategorii Energy:
- Inteligentny Termostat Modulacyjny: 474,99 zł (zamiast 949,99 zł) – taniej o 50%,
- Zestaw Głowic Termostatycznych: 521,99 zł (zamiast 869,99 zł) – taniej o 40%,
- Sterownik do Klimatyzatora: 347,73 zł (zamiast 519 zł) – taniej o 33%.
Zadbaj o zdrowie i sprawdzaj pogodę
Drugą kategorią, w której Netatmo jest jednym z liderów, są czujniki środowiskowe. Jeśli martwisz się o smog lub duszne powietrze w sypialni, warto zerknąć na Inteligentny Czujnik Jakości Powietrza. To drugie urządzenie w zestawieniu, które kupimy za pół ceny. Mierzy ono nie tylko poziom CO2, ale też hałas i wilgotność.
Dla fanów meteo przygotowano zniżki na kultową już Stację Pogodową. To jeden z najpopularniejszych gadżetów tego typu na rynku. Pokazuje warunki w domu i na zewnątrz, a wyniki przesyła prosto na telefon.
Ceny urządzeń z linii Comfort:
- Czujnik Jakości Powietrza: 259,50 zł (zamiast 519 zł) – taniej o 50%,
- Inteligentna Stacja Pogodowa: 433,35 zł (zamiast 649,99 zł) – taniej o 33%,
- Inteligentny Deszczomierz: 219,87 zł (zamiast 349 zł) – taniej o 37%.
Bezpieczeństwo bez abonamentu
Netatmo od lat wyróżnia się na rynku kamer jednym kluczowym elementem. Produktu tej firmy nie wymagają płatnej subskrypcji. Nagrania są przechowywane lokalnie, co powinny docenić osoby dbające o prywatność.
W promocji znalazła się Kamera Domowa Advance z funkcją rozpoznawania twarzy. System powiadomi Cię, gdy w domu pojawi się ktoś obcy. Przeceniono także inteligentny zamek, który otworzysz smartfonem, oraz czujnik czadu. Ten ostatni to "must have" w domach z kominkiem lub piecykiem gazowym.
Okazje w kategorii Security:
- Kamera Domowa Advance: 907,19 zł (zamiast 1079,99 zł) – taniej o 16%,
- Inteligentny Zamek i Klucze: 1294,77 zł (zamiast 1639,99 zł) – taniej o 21%,
- Inteligentny Czujnik Tlenku Węgla: 343,20 zł (zamiast 429 zł) – taniej o 20%.
Wszystkie oferty dostępne są w oficjalnym sklepie internetowym producenta na www.netatmo.com. Pamiętajcie tylko o limicie – jedna osoba może kupić maksymalnie 3 sztuki tego samego produktu. Promocja nie łączy się z cashbackami i dotyczy klientów indywidualnych.