200 Mpix to za mało? Honor Magic V6 zmiażdży konkurencję aparatem

Podwójne uderzenie megapikseli

Plotki o nowym Honorze Magic V6 mogą zaciekawić fanów technologii. Chiński producent nie zamierza oszczędzać na podzespołach. Przecieki sugerują, że zobaczymy tam coś niespotykanego. Chodzi o zastosowanie dwóch matryc o rozdzielczości 200 Mpix każda.

Tak potężne czujniki mają trafić do aparatu głównego oraz teleobiektywu peryskopowego. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, Samsung Galaxy Z Fold7 i niezaprezentowany jeszcze Galaxy Z Fold8 będą miały poważny problem. Honor wyraźnie stawia na jakość zdjęć, która do tej pory była słabszą stroną składanych konstrukcji.

AI i nowa jakość przybliżenia

Same megapiksele to jednak nie wszystko. Producent szykuje też nowe algorytmy AI do zaawansowanej edycji zdjęć. Sztuczna inteligencja ma zadbać o idealną ostrość i cyfrową obróbkę detali. Poprawie ulegną też parametry zoomu, który ma oferować bezprecedensową czystość obrazu.

Internauci dopytują również o soczewki multispektralne. To technologia, która dotychczas była znakiem rozpoznawczym marki Huawei. Znany informator SmartPikachu sugeruje, że Honor faktycznie pracuje nad takim rozwiązaniem. Być może to właśnie Magic V6 spełni marzenia fanów o profesjonalnej optyce w telefonie.

Kiedy premiera Magic V6?

Na ten moment wiele szczegółów pozostaje w sferze domysłów. Urządzenie zadebiutuje prawdopodobnie w pierwszej połowie 2026 roku. Do tego czasu na rynek trafi jeszcze wiele przecieków dotyczących specyfikacji.

