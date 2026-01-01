Sprzęt

200 Mpix to za mało? Honor Magic V6 zmiażdży konkurencję aparatem

Składane smartfony stają się coraz popularniejsze. Honor chce jednak wejść na zupełnie nowy poziom i zdominować rynek. Nadchodzący model Magic V6 może zrewolucjonizować fotografię mobilną w segmencie "składaków".

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:33
0
Podwójne uderzenie megapikseli

Plotki o nowym Honorze Magic V6 mogą zaciekawić fanów technologii. Chiński producent nie zamierza oszczędzać na podzespołach. Przecieki sugerują, że zobaczymy tam coś niespotykanego. Chodzi o zastosowanie dwóch matryc o rozdzielczości 200 Mpix każda.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tak potężne czujniki mają trafić do aparatu głównego oraz teleobiektywu peryskopowego. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, Samsung Galaxy Z Fold7 i niezaprezentowany jeszcze Galaxy Z Fold8 będą miały poważny problem. Honor wyraźnie stawia na jakość zdjęć, która do tej pory była słabszą stroną składanych konstrukcji.

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold7: na takiego folda czekałem (test)

AI i nowa jakość przybliżenia

Same megapiksele to jednak nie wszystko. Producent szykuje też nowe algorytmy AI do zaawansowanej edycji zdjęć. Sztuczna inteligencja ma zadbać o idealną ostrość i cyfrową obróbkę detali. Poprawie ulegną też parametry zoomu, który ma oferować bezprecedensową czystość obrazu.

Internauci dopytują również o soczewki multispektralne. To technologia, która dotychczas była znakiem rozpoznawczym marki Huawei. Znany informator SmartPikachu sugeruje, że Honor faktycznie pracuje nad takim rozwiązaniem. Być może to właśnie Magic V6 spełni marzenia fanów o profesjonalnej optyce w telefonie.

Kiedy premiera Magic V6?

Na ten moment wiele szczegółów pozostaje w sferze domysłów. Urządzenie zadebiutuje prawdopodobnie w pierwszej połowie 2026 roku. Do tego czasu na rynek trafi jeszcze wiele przecieków dotyczących specyfikacji.

Zobacz: Ten smartfon jest tak cienki, że... aż nie ma sensu? Test Honor Magic V5

Honor nie chce być tylko tłem dla Samsunga. Firma dąży do tego, aby składane smartfony stały się standardem dla każdego. Potężne możliwości fotograficzne mają być głównym argumentem sprzedażowym.

Zobacz: Najlepszy telefon 2025 - przyznaliśmy Gorące Telefony!
Zobacz: Oppo, Realme czy Vivo? Czytelnicy wybrali króla fotografii

telepolis
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: SmartPikachu / Weibo, huaweicentral.com