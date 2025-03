Test Netatmo Advance – inteligentny strażnik Twojego domu

O tym, że warto zadbać o bezpieczeństwo swojego domu i jego mieszkańców, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Są różne sposoby, by sobie poradzić z tym zagadnieniem, a jednym z nich jest zastosowanie kamer monitorujących to, co dzieje się w domowym zaciszu. Można wybrać na przykład Netatmo Advance, czyli atrakcyjną wizualnie, niewielką kamerę, którą można położyć na półce czy blacie stolika lub powiesić na ścianie czy suficie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Specyfikacja domowej kamery Netatmo Advance:

Obudowa ze stali i plastiku,

Wymiary: 65 x 65 x 115 mm, masa: ok. 423 g (z zasilaczem, kablem zasilającym i kartą pamięci),

Czujnik wideo: 4 Mpix, wideo 2K (1440p), powiększenie 16x, HDR, kąt widzenia 130°, noktowizja do 5 m, przysłona mechaniczna, funkcja rozpoznawania twarzy,

Wbudowane dwa mikrofony oraz głośnik 80 dB, eliminacja echa,

Zapis na karcie pamięci microSD (do 32 GB, karta w zestawie – 8 GB),

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2,4 GHz lub 5 GHz),

Łączność przewodowa przez adapter PoE (do kupienia osobno),

Kompatybilność z systemami Android, iOS oraz iPadOS,

Dostęp przez aplikację mobilną lub przeglądarkę internetową,

Zasilanie zewnętrzne przez port microUSB.

Do testów otrzymałem kamerę Netatmo Advance w kolorze białym. W pudełku, oprócz kamery, znalazłem:

Zasilacz sieciowy z kablem microUSB,

Wtyczkę sieciową typu europejskiego, doczepianą do zasilacza,

Zestaw instalacyjny (2 wkręty i 2 kołki rozporowe),

Kartę pamięci microSD 8 GB,

Kartę QSG z kodem HomeKit,

2 naklejki,

Ulotkę z informacjami prawnymi.

Elegancka i dyskretna oraz łatwa w instalacji

Netatmo Advance to stosunkowo niewielkie, ale jednocześnie solidnie wykonane i dosyć ciężkie urządzenia, które – z uwagi na dostępną wersję czarną i białą – można łatwo dopasować do każdego wnętrza.

Kamerę można położyć na półce lub blacie stołu, albo powiesić ją na ścianie czy suficie. W tym drugim przypadku wystarczy odkręcić dolną część podstawy, przykręcić ją w wybranym miejscu za pomocą dołączonych do zestawu kołków i wkrętów, a następnie połączyć rozdzielone elementy.

Kolejny krok to włączenie kamery poprzez podłączenie zasilania. Możemy skorzystać z dołączonego do zestawu zasilacza lub dokupić adapter PoE (Power over Ethernet) i podłączyć do kamery kabel ethernetowy. Ten może jej zapewnić również łączność przewodową. Przyczepić się można do tego, że Netatmo wciąż stosuje gniazdo microUSB, a nie USB-C. Chyba czas najwyższy to zmienić.

Pozostało połączyć kamerę z aplikacją Home + Security, którą można pobrać ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS oraz iPadOS). Aplikacja prowadzi użytkownika niemal za rękę w trakcie tego procesu, więc każdy powinien sobie z tym poradzić. I gotowe, można korzystać z kamery.

Korzystanie z kamery

Jeśli mamy już działającą i połączoną z aplikacją Home + Security kamerę Netatmo Advance, możemy przejrzeć oraz ewentualnie zmienić jej ustawienia. Oczywiście we wspomnianej wyżej aplikacji. Niektóre ustawienia dotyczą całej grupy, do której należy testowana kamera. Domyślnie to Kamery Domowe.

A co możemy ustawić? Na przykład sposób reagowania na pojawienie się ludzi lub zwierząt w zasięgu kamery. Do wyboru mamy 6 różnych sytuacji, a w nich nagrywanie i wysyłanie powiadomień w różnych konfiguracjach. Na tym oczywiście możliwości konfiguracyjne się nie kończą, ale na potrzeby tej recenzji to wystarczy.

Nagrania są zapisywane na karcie pamięci. Możemy również wysyłać uzyskane filmy do Dropboxa lub na serwer FTP. W ten sposób możemy uniknąć ograniczenia związanego z maksymalną pojemnością obsługiwanych kart microSD, która – zgodnie ze specyfikacją – wynosi 32 GB.

Ważną funkcją kamery jest rozpoznawanie twarzy. Jeśli kamera nie rozpozna twarzy kogoś, kogo „znać” powinna, możemy jej w tym pomóc i wskazać, kto jest na pokazanym przez kamerę zdjęciu. Jeśli kamera jest poprawnie ustawiona, tak by nic nie przeszkadzało jej w rejestracji obrazu, funkcja ta sprawuje się bardzo dobrze. Co więcej, jeśli mamy dodatkowo kamery zewnętrzne Netatmo, one również będą rozpoznawać te same osoby i nie reagować na ich obecność.

Z funkcją rozpoznawania twarzy związane jest rozwiązanie Netatmo Smart Privacy. Możemy włączyć opcję, która będzie zasłaniać obiektyw kamery wtedy, gdy będziemy w domu. To ukłon Netatmo w stronę naszej prywatności, ale oczywiście zmniejszenia bezpieczeństwa. Przysłonę można też aktywować ręcznie, wyłączając kamerę za pomocą aplikacji Home + Security.

Kamera ma z przodu diodę, która informuje o jej statusie. Jeśli komuś przeszkadza takie „światełko”, można to wyłączyć w ustawieniach.

Przed zakupem kamery warto się zapoznać z najczęściej zadawanymi pytaniami na stronie www.netatmo.com. Dowiemy się z nich między innymi, że:

Wszystkie filmy są przechowywane na karcie pamięci w zaszyfrowanej formie,

Do chmury Netatmo trafia tylko zrzut ekranu z każdego filmu (z najwyraźniejszym obrazem twarzy),

Jeśli karta pamięci się zapełni, usunięte zostaną najstarsze nagrania,

Kamera Netatmo Advance nie jest kompatybilna z Inteligentnym Czujnikiem Okien i Drzwi Netatmo, tak jak Inteligentna Kamera Domowa tej marki (zerknij na nasz test).

Dobra jakość obrazu i „funkcja dodatkowa”

Kamera Netatmo Advance zapewnia dobrą jakość obrazu, w zupełności wystarczającą do zastosowań, do których została stworzona. Przykładowe nagranie poniżej.

Na jakość nagrań duży wpływ mają warunki, w których przyjdzie pracować kamerze. Z tego względu bardzo ważne jest prawidłowe jej ustawienia, na przykład nie pod ostre światło. W takim przypadku zarejestrowany obraz może być nieczytelny, natomiast funkcja rozpoznawania twarzy może dawać znacznie gorsze rezultaty.

Testowana kamera firmy Netatmo podczas pracy przypomina mały… grzejnik. Metalowa obudowa urządzenia ma niemal cały czas temperaturę około 40°C. Przy intensywnej pracy jest jeszcze cieplej – zmierzone przeze mnie maksimum sięgnęło 45°C.

Domowy monitoring z klasą

Netatmo Advance to solidna kamera domowa, łącząca elegancki wygląd z zaawansowanymi funkcjami. Oferuje wysoką jakość obrazu, noktowizję oraz rozpoznawanie twarzy, co znacząco podnosi komfort użytkowania. Łatwość instalacji i intuicyjna aplikacja ułatwiają obsługę, a dostępne opcje zapisu nagrań dają elastyczność.

Jedną z kluczowych zalet kamery jest funkcja Smart Privacy, która automatycznie zasłania obiektyw, gdy domownicy są obecni. To chroni ich prywatność. Efektywne rozpoznawanie twarzy minimalizuje fałszywe alarmy, a integracja z innymi kamerami Netatmo pozwala na rozbudowę systemu.

Mimo licznych zalet, Netatmo Advance ma pewne ograniczenia. Maksymalna pojemność karty microSD to 32 GB, co może być niewystarczające dla niektórych. Dodatkowo, urządzenie nagrzewa się podczas pracy.

W dość wysokiej cenie 1139,99 zł, Netatmo Advance to godna polecenia opcja do monitoringu domu. Warto sprawdzić dostępne zestawy promocyjne, dzięki którym może być znacznie taniej. Mimo drobnych niedociągnięć, jest to produkt, który skutecznie zwiększa bezpieczeństwo.