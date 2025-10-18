ASUS ROG Xbox Ally X to dobry sprzęt, ale słaba konsola

Kilka miesięcy temu pisałem recenzję Nintendo Switch 2. Wtedy napisałem, że jest to słaby sprzęt, ale świetna konsola. Zdania nie zmieniłem. Natomiast to stwierdzenie przypomniało mi się przy okazji testów ROG Xbox Ally X. Nie dlatego, że sformułowanie ma zastosowanie również tutaj. Wręcz przeciwnie. Jest dokładnie odwrotnie. Nowe urządzenie ASUSA i Xboxa jest bardzo dobre pod kątem sprzętowym, ale to jednocześnie słaba konsola.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zresztą samo nazywanie ROG Xbox Ally X konsolą jest mocno na wyrost. To zminiaturyzowany komputer, który konsolę próbuje jedynie udawać. Wyobraź sobie, że pomniejszasz swojego desktopa. Jednocześnie nie możesz korzystać z klawiatury i myszki. Cała obsługa musi odbywać się za pomocą kontrolera. W teorii jest to możliwe, ale nigdy nie będzie tak wygodne, jak przy użyciu gryzonia i klawiatury. To proteza. Zaawansowana, do pewnego stopnia dostosowana do realiów przenośnego sprzętu, ale jednak proteza. Nawet najlepsza, nie będzie równie wygodna i funkcjonalna jak standardowe rozwiązanie.

W tym jest główny problem ROG Ally X. To pod wieloma względami proteza, sprzęt, który próbuje udawać konsolę, ale jednocześnie nie jest w stanie zerwać ze swoimi pecetowymi korzeniami. Ma to zarówno swoje wady, jak i zalety. Szkoda, że tych drugich jest zdecydowanie więcej.

W czym problem?

Odpowiedź jest prosta – w Windowsie. Testowałem pierwszą wersję ASUS ROG Ally X. Testowałem też Lenovo Legion Go. Pomimo upływu wielu miesięcy nic się w tej w kwestii nie zmieniło albo zmieniło się niewiele. System Microsoftu jest z jednej strony zaletą tego typu urządzeń, bo pozwala na korzystanie ze wszystkich launcherów, jakie sobie wymyślicie – Steam, GOG, Epic Games, Rockstar, Ubisoft Connect czy EA App. Jednocześnie Windows to zdecydowanie największa wada testowanego urządzenia. Chociaż Microsoft się starał, to nadal nie jest to oprogramowanie przystosowane nie tylko do małych ekranów i sterowania dotykowego, ale też sterowania za pomocą kontrolera.

W ROG Xbox Ally X po prostu wiele rzeczy nie działa, jest powolna albo działa słabo. Przez to korzystanie z urządzenia jest piekielnie frustrujące. Kilka przykładów? Proszę bardzo. Odpalam oprogramowanie Xbox. Wybieram aplikację EA App do zainstalowania. Appka się nie pobiera. Zamiast tego zostaję przeniesiony na stronę internetową, z którejmuszę ją ręcznie pobrać. Tylko nie działa sterowanie padem, więc muszę korzystać z ekranu dotykowego. Wiem, drobiazg, ale to mnóstwo takich małych kamyczków, które ciągle przypominają nam, że mamy do czynienia z małym komputerem, a nie konsolą.

Jak już udało mi się zainstalować EA App, co było poprzedzone wyskakującymi oknami z komunikatami do zatwierdzenia, co jest normalne na PC, ale denerwujące na czymś, co ma być konsolą, to okazało się, że aplikacja Electronic Arts nie współgra z kontrolerem. Niby mogę prawą gałką przesuwać kursorem systemowym, ale kliknięcie przycisku nie sprawia, że cokolwiek się aktywuje. Jakbym miał myszkę, ale bez lewego przycisku. Znowu jestem zmuszony korzystać z ekranu dotykowego. Co gorsze, interfejs EA App nie jest kompletnie dostosowany do małego ekranu, więc przyciski są miniaturowe. Kolejny, niby drobiazg, ale górka małych kamyczków systematyczne rośnie i waży coraz więcej.

Kolejny przykład? Klikam przycisk od uruchamiania programu Armoury Crate, pod którym dostępne są ustawienia konsoli. Nic się nie dzieje. Klikam znowu. Nic się nie dzieje. Za trzecim razem program się włącza, ale strasznie muli. Nie jest tak zawsze, ale co jakiś czas się zdarza. Innym razem Armoury Crate włącza się od razu, ale… nie działa. Wystąpił błąd, co możecie zobaczyć na jednym ze zdjęć. Nic nie da się zrobić.

A to dopiero początek. Części gier w ogóle nie da się zainstalować. Mam tutaj na myśli produkcje z innych launcherów niż Steam oraz Xbox. Do tego problematyczne jest zminimalizowanie gry, aby coś zmienić w ustawieniach lub po prostu sprawdzić. W teorii w aplikacji Xbox mamy listę uruchomionych tytułów i kliknięcie takowego powinno go włączyć. No właśnie, powinno. Okno jest aktywne, ale w tle i nie zostajemy na nie przeniesieni. Musimy zrobić to ręcznie, ponownie posługując się dotykowym ekranem.

To niestety nie są wszystkie przypadki. Aplikacje często się źle skalują. Steam nie zawsze odpala się w trybie Big Picture. Krótko mówiąc, ROG Xbox Ally X jest urządzeniem strasznie denerwującym, frustrującym i irytującym. Wszystkie te problemy skutecznie psują zabawę. Mam nadzieję, że część bolączek zostanie poprawionych w ramach aktualizacji oprogramowania. Zdaję sobie sprawę, że to dość wczesna wersja, ale mówimy o produkcie, który już trafił do sprzedaży. Moim zdaniem przedwcześnie, bo nie jest jeszcze na to gotowy.

A co pod kątem sprzętowym?

A jeśli grę już uda nam się uruchomić, dobrze się ona skaluje i w miarę działa, to jest zaskakująco przyjemnie. ROG Xbox Ally X jest, jak na swoje gabaryty, urządzeniem całkiem wydajnym. Uruchomiłem na nim kilka gier i nawet w te bardziej wymagające da się pograć, chociaż po odpowiednim obniżeniu ustawień graficznych. Średnia liczba wyświetlanych klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p (przy ustawieniu Turbo 25 W) to:

• Marvel’s Spider-Man Miles Morales – 50 fps natywnie (średnie ustawienia)

• Marvel’s Spider-Man Miles Morales – 100 fps po włączeniu FSR (średnie ustawienia)

• Clair Obscur: Expedition 33 – 35 fps z XeSS (niskie ustawienia)

• God of War – 50 fps po włączeniu FSR (ustawienia oryginalne, czyli średnie)

• Megabonk – 120 fps (ustawienia niskie)

Nie z każdą grą urządzenie radzi sobie równie dobrze. Czasami trzeba mocno zejść z ustawieniami, jak w Expedition 33 albo obniżyć rozdzielczość do 720p. Generalnie w większość tytułów da się w miarę komfortowo grać, o ile dobrze się ustawi. Korzystanie ze skalowania rozdzielczości często jest obowiązkowe. Przy tym wszystkim konsolo-komputer pozostaje zaskakująco chłodny i cichy.

Poza tym to dość wygodny, dobrze wykonany sprzęt. Może dla niektórych być trochę za duży, ale mi grało się bardzo komfortowo. Świetnie wypada dźwięk, ale ekran już jest bardzo przeciętny. IPS o rozdzielczości 1080p i odświeżaniu 120 Hz trochę zawodzi. Jasność to 500 nitów, ale w praktyce jest to niewystarczające, bo odbicia na połyskującej powłoce są bardzo duże, co utrudnia korzystanie przy mocnym nasłonecznieniu. Z kolei wysoka częstotliwość odświeżania jest praktycznie nieużywalna. Niewiele jest gier, w których będziemy w stanie z niej skorzystać.

Jeśli chodzi o baterię, to w mniej wymagających grach, jak Megabonk czy Vampire Survivors możemy liczyć nawet na 7 godzin grania. Z kolei taki Spider-Man zżera baterię w niecałe 2 godziny. Bez zachwytów, ale też bez tragedii. Nadal to lepiej niż Nintendo Switch 2.

Za szybko, za wcześnie

Na razie ROG Xbox Ally X jest dla mnie sporym rozczarowaniem. Pod kątem sprzętowym jest naprawdę dobrze, jedynie ekran mógłby być lepszy. Natomiast software’owo jest.. dramatycznie. Niestety. Powtórzę zdanie z początku – to świetny sprzęt, ale słaba konsola. Płacąc 3800 zł za urządzenie, które obiecuje bycie konsolą, oczekuję wrażeń konsolowych, a ich nie dostaję. To PC i to bardzo ograniczony.

Wiele rzeczy da się poprawić aktualizacjami i mam nadzieję, że tak się stanie, ale na razie nie jestem w stanie przekonać się do takich handheldów. Tu potrzeba dedykowanego oprogramowania, a nie protezy w postaci Windowsa z nieudolną nakładką. Poza tym Microsoft musiałby dojść do porozumienia z innymi wydawcami, aby ci stworzyli aplikacje dostosowane do obsługi kontrolerem i małego ekranu. Mam tutaj na myśli EA App czy Epic Games Launcher. Rozumiem, że ani ASUS, ani firma z Redmond nie mogą w pełni ponosić odpowiedzialności za ich działanie. Tylko co z tego? Nie zmienia to faktu, że sprzęt nie działa tak, jak powinien i jak bym oczekiwał.

Dlatego na razie sobie odpuśćcie. Może za kilka miesięcy będzie lepiej. Mam taką nadzieję, chociaż optymistą nie jestem. Windows nadal pozostanie Windowsem. Póki co to sprzęt niewarty swojej ceny.