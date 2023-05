ASUS ROG Ally – test. Zachwyca, by wkurzyć

ASUS ROG Ally to sprzęt, który od pierwszych plotek budził duże zainteresowaniem. Niektórzy już przed premierą okrzyknęli go pogromcą Steam Decka. Sprawdziłem, czy rzeczywiście można go tak nazywać.

Mobilne, a jednocześnie PC-towe granie zyskuje na popularności. Kiedyś odpalaliśmy do tego potężne desktopy. Z czasem na popularności zaczęły zyskiwać laptopy, które są coraz lżejsze, a jednocześnie mocy im nie brakuje. Co prawda komputerów stacjonarnych nie zastąpiły i prawdopodobnie nigdy nie zastąpią, ale stały się dla nich alternatywą i uzupełnieniem jednocześnie. Jednak na tym droga w kierunku mobilnego grania na komputerach się nie skończyła.

Z czasem na popularności zaczęły zyskiwać komputery w formie handheldów. Początkowo rynek ten próbowali podbić mniejsi producenci pokroju GPD Win, AYN, Ayaneo, Oneplayer, Aokzoe czy OneXPlayer. Ich sprzęty, chociaż ciekawe, nie cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Dużo zmieniło się, gdy o ten sam kawałek tortu zaczął walczyć duży gracz w postaci Valve i ich Steam Decka. Gracze wręcz rzucili się na konsolę i mniej zdecydowani musieli na swoje zamówienia czekać kilka tygodni dłużej.

Dzisiaj, kilka miesięcy po premierze Steam Decka, debiutuje kolejny konsolo-komputer. Mowa oczywiście o ASUS ROG Ally. Tajwańska firma stworzyła sprzęt, który na papierze jest dużo lepszy od urządzenia Valve. Większy ekran o wyższej rozdzielczości, mocniejszy procesory i układ graficzny, a do tego Windows 11, więc możliwość instalowania gier także z Epic Games, EA App, Ubisoft Connect czy GOG-a to jego najważniejsze zalety. Niektórzy wręcz mianowali go pogromcą Steam Decka, tym bardziej że pomimo dużo lepszej specyfikacji jest niewiele od niego droższy.

Jednak przed wydaniem tak mocnego wyroku warto sprzęt przetestować, bo o ile na papierze wszystko może wyglądać obiecująco, tak praktyka bywa pod tym względem różna. Na szczęście miałem tę przyjemność. ASUS ROG Ally trafił do mnie na testy i przez kilka dni intensywnie go używałem. Czy to sprzęt udany i warty swojej ceny? Odpowiedź na to pytanie poznasz w dalszej części tekstu.

Specyfikacja ASUS ROG Ally

Sercem ASUS ROG Ally jest nowy układ AMD Z1 Extreme. Łączy on w sobie architektury Zen 4 oraz RDNA 3. Ten konkretny i zarazem mocniejszy model (dostępny jest też wariant bez „Extreme” w nazwie) wyposażony jest w 8 rdzeni z obsługą 12 wątków, iGPU z 12 jednostkami CU oraz 24 MB pamięci cache. Według AMD oferuje wydajność graficzną do 8,6 TFLOPS, czyli więcej niż chociaż Xbox Series S, Xbox One X czy PlayStation 4 Pro. Niewiele mu też brakuje do PlayStation 5, które ma wydajność zmiennoprzecinkową na poziomie 10,3 TFLOPS. Całkiem nieźle, nawet jeśli to wartość graniczna.

Poza tym konsola oferuje 16 GB dwukanałowych pamięci LPDDR5 6400 MHz, szybki dysk SSD M.2 PCIe 4.0 o pojemności 512 GB, czytnik kart pamięci microSD UHS-II z możliwością instalowania gier, WiFi w standardzie 6E czy też Bluetooth 5.2. Ekran to 7-calowa matryca LCD o rozdzielczości 1080p, odświeżaniu 120 Hz i czasie reakcji 7 ms. Tajwański producent deklaruje, że w 100 proc. pokrywa paletę barw sRGB, a jasność maksymalna to 500 nitów. Wyświetlacz dodatkowo chroniony jest przez szkło Corning Gorilla Glass Victus z powłoką DXC, która ma przepuszczać 99 proc. światła.

ASUS ROG Ally ma wymiary 280 × 111 × 21,2 mm i masę 608 gramów, więc z pewnością nie jest urządzeniem małym. We wnętrzu skrywa zaawansowany system chłodzenia z dwoma wentylatorami i miedzianym ciepłowodami. Całość ma generować hałas na poziomie zaledwie 30 dB. Konsola zasilana jest przez akumulator o pojemności 40 Wh, a w zestawie znajduje się dedykowana ładowarka USB-C o mocy 65 W.



Jeśli chodzi o złącza, to mamy tutaj USB-C 3.2 Gen2, mini-jack 3,5 mm, wspominany już czytnik kart, a także złącze na zewnętrzną kartę graficzną ROG XG Mobile (nawet GeForce RTX 4090 Laptop). Warto wspomnieć również o głośnikach stereo z obsługą Dolby Atmos i Hi-Res Audio. Oczywiście nie brakuje też wbudowanych kontrolerów z układem rodem z Xboxa, gdzie lewa gałka analogowa znajduje się nad kierunkowym krzyżakiem. Poza tym ASUS ROG Ally ma kilka własnych, dedykowanych przycisków, w tym do uruchamiania oprogramowania Armoury Crate, a także specjalnego menu z dodatkowymi opcjami.

W Polsce ASUS ROG Ally kosztuje 3799 zł w mocniejszej wersji z układem AMD Z1 Extreme i dyskiem o pojemności 512 GB. Owszem, to dwa razy więcej niż najtańszy Steam Deck, ale jednocześnie tylko o 700 zł droższy od najmocniejszego wariantu urządzenia Valve. Testowany sprzęt działa pod kontrolą systemu Windows 11, więc pozwala na instalowanie praktycznie dowolnych aplikacji, w tym Steama, EA App, GOG, Ubisoft Connect, Epic Games Launcher, Battle.net i wielu, wielu innych.

