ING Bank Śląski wydał pilny komunikat. Chodzi o m.in. telefony

Chcą zabrać telefon "do zabezpieczenia"

Oszuści coraz częściej proszą uczciwych obywateli o przekazanie karty lub telefonu kurierowi "do zabezpieczenia". Niestety, to kolejna, perfidna, próba wyłudzenia naszych pieniędzy.

Pamiętaj - nigdy nikomu nie udostępniaj swoich danych, karty płatniczej ani urządzeń (np. telefonu). czytamy w komunikacie na stronie oficjalnej banku.

Schemat oszustwa najczęściej zaczyna się od niewinnego telefonu. Dzwoni do nas ktoś, kto przedstawia się nam jako pracownik banku i informuje o tym, że nasze zgromadzone na koncie pieniądze są zagrożone. Najczęściej słyszymy wtedy, że ktoś obcy chciał zrobić przelew z naszego konta lub wziąć w naszym imieniu kredyt. Może to być jedynie informacja, że ktoś po prostu zalogował się do naszej bankowości internetowej.

I tu wkracza do akcji rzekomy pracownik banku. To jest dla niego doskonały moment, aby zaproponować nam pomoc w zabezpieczeniu pieniędzy. Będzie namawiał nas do przekazania innej osobie - kurierowi, naszej karty płatniczej albo telefonu (na którym mamy aplikację banku). Jeśli usłyszysz taką prośbę - uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Nigdy nie przekazuj swojej karty, ani telefonu obcej osobie. Zamiast zabezpieczyć bankowość, jedynie dasz do niej dostęp oszustowi.