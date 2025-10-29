ING Bank Śląski wydał pilny komunikat. Chodzi o m.in. telefony
ING Bank Śląski nieustannie ostrzega swoich klientów przed oszustwami, jakie aktualnie grasują w internecie. W najnowszym komunikacie przestrzega przed kolejną próbą wyłudzenia - tym razem chodzi o "zabezpieczenia".
Chcą zabrać telefon "do zabezpieczenia"
Oszuści coraz częściej proszą uczciwych obywateli o przekazanie karty lub telefonu kurierowi "do zabezpieczenia". Niestety, to kolejna, perfidna, próba wyłudzenia naszych pieniędzy.
Pamiętaj - nigdy nikomu nie udostępniaj swoich danych, karty płatniczej ani urządzeń (np. telefonu).
Schemat oszustwa najczęściej zaczyna się od niewinnego telefonu. Dzwoni do nas ktoś, kto przedstawia się nam jako pracownik banku i informuje o tym, że nasze zgromadzone na koncie pieniądze są zagrożone. Najczęściej słyszymy wtedy, że ktoś obcy chciał zrobić przelew z naszego konta lub wziąć w naszym imieniu kredyt. Może to być jedynie informacja, że ktoś po prostu zalogował się do naszej bankowości internetowej.
I tu wkracza do akcji rzekomy pracownik banku. To jest dla niego doskonały moment, aby zaproponować nam pomoc w zabezpieczeniu pieniędzy. Będzie namawiał nas do przekazania innej osobie - kurierowi, naszej karty płatniczej albo telefonu (na którym mamy aplikację banku). Jeśli usłyszysz taką prośbę - uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Nigdy nie przekazuj swojej karty, ani telefonu obcej osobie. Zamiast zabezpieczyć bankowość, jedynie dasz do niej dostęp oszustowi.
Jeśli przekażesz komuś tego typu dane, kartę lub telefon, jest więcej niż pewne, że stracisz pieniądze.