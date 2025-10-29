Kolejne tablety i laptopy Apple mają dostać ekrany OLED
Jeśli planujesz zakup iPada Air, iPada mini lub MacBooka Air, to jest duża szansa, że warto byłoby się wstrzymać.
Przynajmniej jeśli zaufamy źródłom Bloomberga. Według nich przyszły rok będzie pełny wyjątkowych urządzeń z wyżej wspomnianych serii. A wszystko dlatego, że mają one dostać ekrany OLED. A dokładniej rzecz biorąc już dostały i trwają testy tych urządzeń. Natomiast wedle tych samych doniesień iPad mini z takim ekranem ma być swego rodzaju pewniakiem. W przypadku iPada Air i MacBooka Air OLED miałby zagościć w 2028 roku, co jak na żywotność sprzętów Apple wcale nie jest szczególnie odległym terminem.
iPad mini OLED
Plotki mówią coś jeszcze: tablet ten miałby być droższy o 100 USD z powodu zmiany ekranu. Tu warto podkreślić, że iPady mini wychodzą na rynek co kilka lat, natomiast model obecnej generacji miał premierę w październiku ubiegłego roku. Co więcej, oferuje on 8 GB RAM. Tym samym nie mamy tu problemu związanego z Apple Intelligence, które właśnie takiej pamięci operacyjnej wymaga do poprawnego działania.
Tym samym byłoby ro zdecydowanie zbyt szybko, aby prezentować nowy model. Owszem, OLED zmienia bardzo dużo. Możliwe też, że byłby to tylko wariant obecnej, siódmej generacji z innym panelem, a nie iPad mini 8. To jednak sprawiłoby, że premiera ósemki jeszcze mocniej oddaliłaby się w czasie. Z tego też powodu podchodzę z dużą dawką sceptycyzmu do tych doniesień, jednak mogę się mylić.