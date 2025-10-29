Kolejne tablety i laptopy Apple mają dostać ekrany OLED

Przynajmniej jeśli zaufamy źródłom Bloomberga. Według nich przyszły rok będzie pełny wyjątkowych urządzeń z wyżej wspomnianych serii. A wszystko dlatego, że mają one dostać ekrany OLED. A dokładniej rzecz biorąc już dostały i trwają testy tych urządzeń. Natomiast wedle tych samych doniesień iPad mini z takim ekranem ma być swego rodzaju pewniakiem. W przypadku iPada Air i MacBooka Air OLED miałby zagościć w 2028 roku, co jak na żywotność sprzętów Apple wcale nie jest szczególnie odległym terminem.

iPad mini OLED

Plotki mówią coś jeszcze: tablet ten miałby być droższy o 100 USD z powodu zmiany ekranu. Tu warto podkreślić, że iPady mini wychodzą na rynek co kilka lat, natomiast model obecnej generacji miał premierę w październiku ubiegłego roku. Co więcej, oferuje on 8 GB RAM. Tym samym nie mamy tu problemu związanego z Apple Intelligence, które właśnie takiej pamięci operacyjnej wymaga do poprawnego działania.