Masz Oppo? Zobacz, kiedy dostaniesz Androida 16 i ColorOS 16

Wczoraj na światowych rynkach, w tym także w Polsce, zadebiutowały flagowe telefony Oppo Find X9 oraz X9 Pro. Na tym nie koniec nowości – producent ogłosił również plany aktualizacji ColorOS 16, podając listę modeli.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
11:07
Firma Oppo zaprezentowała globalne wersje swoich najnowszych flagowych smartfonów fotograficznych – Find X9 oraz X9 Pro. Premiera tych urządzeń zbiegła się z oficjalną prezentacją światowego harmonogramu aktualizacji do ColorOS 16, czyli kolejnej dużej wersji systemu bazującej na Androidzie 16. 

ColorOS 16 wnosi wszystkie najnowsze funkcje oraz poprawki bezpieczeństwa z Androida 16, a także autorskie usprawnienia Oppo. Producent zadeklarował dostępność aktualizacji nawet dla 41 modeli ze swojej oferty, obejmującej zarówno flagowce, jak i smartfony ze średniej półki cenowej czy tablety. Aktualizacja zostanie wdrożona etapami – start przewidziany jest na listopad 2025 roku, a finalizacja na marzec 2026 roku.

Lista urządzeń Oppo z harmonogramem wdrożenia ColorOS 16 na świecie:

Listopad 2025

  • Oppo Find N5
  • Oppo Find N3
  • Oppo Find N3 Flip
  • Oppo Find X8 Pro
  • Oppo Find X8
  • Oppo Reno 14 Pro 5G
  • Oppo Reno 14 5G
  • Oppo Reno 14 5G Diwali Edition
  • Oppo Reno 14 F 5G
  • Oppo Reno 13 Pro 5G
  • Oppo Reno 13 5G
  • Oppo Reno 13 F 5G
  • Oppo Pad 3 Pro

Grudzień 2025

  • Oppo Find N2 Flip
  • Oppo Reno 13 F
  • Oppo K13 Turbo Pro 5G
  • Oppo K13 Turbo 5G

Pierwszy kwartał 2026

  • Oppo Find X5 Pro
  • Oppo Reno 12 Pro 5G
  • Oppo Reno 12 5G
  • Oppo Reno 12 F 5G
  • Oppo Reno 12 FS 5G
  • Oppo Reno 12 F
  • Oppo Reno 11 5G
  • Oppo Reno 11 Pro 5G
  • Oppo F31 Pro+ 5G
  • Oppo F31 Pro 5G
  • Oppo F31 5G
  • Oppo F29 Pro 5G
  • Oppo K13 5G
  • Oppo K13x 5G
  • Oppo K12x 5G
  • Oppo Pad 3
  • Oppo F27 Pro+ 5G
  • Oppo Pad 2
  • Oppo Pad SE
  • Oppo Reno 11 F 5G
  • Oppo Reno 11 FS
  • Oppo Reno 10 Pro+ 5G
  • Oppo Reno 12 FS
  • Oppo Reno 12 F Harry Potter Edition

A co nowego przynosi ColorOS 16? Nowy system ma być szybszy i bardziej wydajny nawet na urządzeniach średniej czy nawet niższej klasy. Producent odświeżył interfejs, wprowadzając nowe animacje, zwiększył możliwości personalizacji, usprawnił także aparat i edycję zdjęć, wprowadzając nowe funkcje AI. Zwiększyło się też bezpieczeństwo. Więcej szczegółów tutaj.

