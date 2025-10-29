Masz Oppo? Zobacz, kiedy dostaniesz Androida 16 i ColorOS 16
Wczoraj na światowych rynkach, w tym także w Polsce, zadebiutowały flagowe telefony Oppo Find X9 oraz X9 Pro. Na tym nie koniec nowości – producent ogłosił również plany aktualizacji ColorOS 16, podając listę modeli.
Firma Oppo zaprezentowała globalne wersje swoich najnowszych flagowych smartfonów fotograficznych – Find X9 oraz X9 Pro. Premiera tych urządzeń zbiegła się z oficjalną prezentacją światowego harmonogramu aktualizacji do ColorOS 16, czyli kolejnej dużej wersji systemu bazującej na Androidzie 16.
ColorOS 16 wnosi wszystkie najnowsze funkcje oraz poprawki bezpieczeństwa z Androida 16, a także autorskie usprawnienia Oppo. Producent zadeklarował dostępność aktualizacji nawet dla 41 modeli ze swojej oferty, obejmującej zarówno flagowce, jak i smartfony ze średniej półki cenowej czy tablety. Aktualizacja zostanie wdrożona etapami – start przewidziany jest na listopad 2025 roku, a finalizacja na marzec 2026 roku.
Lista urządzeń Oppo z harmonogramem wdrożenia ColorOS 16 na świecie:
Listopad 2025
- Oppo Find N5
- Oppo Find N3
- Oppo Find N3 Flip
- Oppo Find X8 Pro
- Oppo Find X8
- Oppo Reno 14 Pro 5G
- Oppo Reno 14 5G
- Oppo Reno 14 5G Diwali Edition
- Oppo Reno 14 F 5G
- Oppo Reno 13 Pro 5G
- Oppo Reno 13 5G
- Oppo Reno 13 F 5G
- Oppo Pad 3 Pro
Grudzień 2025
- Oppo Find N2 Flip
- Oppo Reno 13 F
- Oppo K13 Turbo Pro 5G
- Oppo K13 Turbo 5G
Pierwszy kwartał 2026
- Oppo Find X5 Pro
- Oppo Reno 12 Pro 5G
- Oppo Reno 12 5G
- Oppo Reno 12 F 5G
- Oppo Reno 12 FS 5G
- Oppo Reno 12 F
- Oppo Reno 11 5G
- Oppo Reno 11 Pro 5G
- Oppo F31 Pro+ 5G
- Oppo F31 Pro 5G
- Oppo F31 5G
- Oppo F29 Pro 5G
- Oppo K13 5G
- Oppo K13x 5G
- Oppo K12x 5G
- Oppo Pad 3
- Oppo F27 Pro+ 5G
- Oppo Pad 2
- Oppo Pad SE
- Oppo Reno 11 F 5G
- Oppo Reno 11 FS
- Oppo Reno 10 Pro+ 5G
- Oppo Reno 12 FS
- Oppo Reno 12 F Harry Potter Edition
A co nowego przynosi ColorOS 16? Nowy system ma być szybszy i bardziej wydajny nawet na urządzeniach średniej czy nawet niższej klasy. Producent odświeżył interfejs, wprowadzając nowe animacje, zwiększył możliwości personalizacji, usprawnił także aparat i edycję zdjęć, wprowadzając nowe funkcje AI. Zwiększyło się też bezpieczeństwo. Więcej szczegółów tutaj.