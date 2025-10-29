Masz Oppo? Zobacz, kiedy dostaniesz Androida 16 i ColorOS 16

Firma Oppo zaprezentowała globalne wersje swoich najnowszych flagowych smartfonów fotograficznych – Find X9 oraz X9 Pro. Premiera tych urządzeń zbiegła się z oficjalną prezentacją światowego harmonogramu aktualizacji do ColorOS 16, czyli kolejnej dużej wersji systemu bazującej na Androidzie 16.

ColorOS 16 wnosi wszystkie najnowsze funkcje oraz poprawki bezpieczeństwa z Androida 16, a także autorskie usprawnienia Oppo. Producent zadeklarował dostępność aktualizacji nawet dla 41 modeli ze swojej oferty, obejmującej zarówno flagowce, jak i smartfony ze średniej półki cenowej czy tablety. Aktualizacja zostanie wdrożona etapami – start przewidziany jest na listopad 2025 roku, a finalizacja na marzec 2026 roku.

Lista urządzeń Oppo z harmonogramem wdrożenia ColorOS 16 na świecie:

Listopad 2025

Oppo Find N5

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find X8 Pro

Oppo Find X8

Oppo Reno 14 Pro 5G

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition

Oppo Reno 14 F 5G

Oppo Reno 13 Pro 5G

Oppo Reno 13 5G

Oppo Reno 13 F 5G

Oppo Pad 3 Pro

Grudzień 2025

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 13 F

Oppo K13 Turbo Pro 5G

Oppo K13 Turbo 5G

Pierwszy kwartał 2026

Oppo Find X5 Pro

Oppo Reno 12 Pro 5G

Oppo Reno 12 5G

Oppo Reno 12 F 5G

Oppo Reno 12 FS 5G

Oppo Reno 12 F

Oppo Reno 11 5G

Oppo Reno 11 Pro 5G

Oppo F31 Pro+ 5G

Oppo F31 Pro 5G

Oppo F31 5G

Oppo F29 Pro 5G

Oppo K13 5G

Oppo K13x 5G

Oppo K12x 5G

Oppo Pad 3

Oppo F27 Pro+ 5G

Oppo Pad 2

Oppo Pad SE

Oppo Reno 11 F 5G

Oppo Reno 11 FS

Oppo Reno 10 Pro+ 5G

Oppo Reno 12 FS

Oppo Reno 12 F Harry Potter Edition